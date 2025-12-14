پخش زنده
امروز: -
امروز قیمت دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری با افزایش همراه شد و به ۷۳ هزار و ۳۱۳ تومان رسید، نرخ حواله دلار هم ۷۱ هزار و ۱۷۸ تومان تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار ارز تجاری امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ با افزایش قیمت نسبت روز کاری قبل همراه بود، نرخ دلار، درهم و یورو در معاملات امروز این بازار افزایشی است.
بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلا، دلار توافقی (اسکناس) امروز با نرخ ۷۳ هزار و ۳۱۳ تومان و حواله دلار با قیمت ۷۱ هزار و ۱۷۸ تومان معامله شد که این ارقام در مقایسه با دیروز با افزایش همراه بوده است.
در بازار سایر ارزها نیز درهم امارات در بخش اسکناس ۱۹ هزار و ۹۶۲ تومان و در بخش حواله ۱۹ هزار و ۳۸۱ تومان قیمتگذاری شد. همچنین یورو اسکناس در بازار تجاری ۸۶ هزار و ۹۸ تومان و حواله یورو ۸۳ هزار و ۵۹۰ تومان اعلام شده است.
بازار ارز تجاری که پس از حذف سامانه نیما به مرجع اصلی معاملات رسمی ارز حاصل از صادرات و تأمین ارز واردات تبدیل شده، این روزها به یکی از کانونهای اثرگذار بر انتظارات فعالان اقتصادی بدل شده است. هرگونه تغییر در نرخهای این بازار، بهسرعت از سوی فعالان تجاری و معاملهگران بهعنوان سیگنال سیاستگذار ارزی تفسیر میشود.
کارشناسان معتقدند افزایش تدریجی نرخها در بازار ارز تجاری بیش از آنکه ناشی از فشار واقعی سمت تقاضای وارداتی باشد، متأثر از انتقال انتظارات تورمی، فاصله معنادار با بازار آزاد و کاهش انعطاف عرضه ارز صادراتی است. در چنین شرایطی، نقش بازارساز در تنظیم سمت عرضه و جلوگیری از تبدیل نرخهای تجاری به لنگر جدید تورمی اهمیت دوچندان پیدا میکند.
از سوی دیگر، تداوم عرضه ارز در این بازار و پرهیز از شوکهای قیمتی این امکان را برای سیاستگذار فراهم میکند که بدون تشدید هیجانات، شکاف میان نرخهای رسمی و غیررسمی را کنترل کرده و مانع سرریز نوسانات روانی به جریان واقعی تجارت خارجی شود؛ موضوعی که در شرایط فعلی، یکی از اولویتهای اصلی مدیریت بازار ارز عنوان میشود.