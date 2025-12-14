پخش زنده
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی از حمایت قضایی ۲۵۰ واحد تولیدی استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: این حمایتها در قالب مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری و با هدف رفع موانع تولید انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ناصر عتباتی افزود: این کمیته با حضور مدیران حوزههای حاکمیتی، بانکی، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل میشود و تمرکز اصلی آن کمک به واحدهای تولیدی دارای مشکل و بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید است.
وی با اشاره به عملکرد این کمیته افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ جلسه برگزار و بیش از ۲۵۰ مصوبه برای حمایت از ۲۵۰ واحد تولیدی استان تصویب شده است که با اجرای این مصوبات و همکاری دستگاههای اجرایی، نزدیک به ۸ هزار فرصت شغلی ایجاد یا تثبیت شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی با بیان اینکه تولیدکنندگان در شرایط جنگ اقتصادی در خط مقدم قرار دارند، گفت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان افسران این میدان هستند و مدیران نیز وظیفه دارند با استفاده از ظرفیتهای قانونی، از تولید و اشتغال حمایت مؤثر داشته باشند.
عتباتی تأکید کرد: تقویت حوزه تولید و اشتغال، منافع مستقیمی برای مردم، جوانان، خانوادهها و نظام دارد و ضروری است دستگاههای مسئول با ارائه راهکارهای عملی، برای حل مشکلات واحدهای تولیدی همکاری مستمر داشته باشند.