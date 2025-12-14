«خیال آمدن تو» روایتی مادرانه از دلتنگی یک خانواده شهید
کارگردان فیلم مستند «خیال آمدن تو»؛ این اثر را روایتی احساسی و مادرانه از جای خالی یک شهید در دل خانواده دانست و گفت: در این فیلم بیش از هر چیز، احساس جاری است.
سیامک میثاقی کارگردان فیلم مستند «خیال آمدن تو» در حاشیه نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم حقیقت و در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
با اشاره به نگاه متفاوت این فیلم گفت: فیلم ما پیش از آنکه درباره یک مادر شهید باشد، درباره یک مادر است. ما تلاش کردیم نگاههای کلاسیک و معصومنمای رایج در آثار تلویزیونی را کنار بگذاریم و به جای انتقال آمار و اطلاعات، احساس را محور اصلی روایت قرار دهیم.
وی افزود: آنچه در فیلم جریان دارد، حس و عاطفه است و مخاطب این موضوع را بهخوبی دریافت میکند. ارتباط بسیار صمیمی ما با خانواده شهید باعث شد اثری ساخته شود که کمتر کسی آن را ببیند و چشمانش پر از اشک نشود.
این کارگردان با بیان اینکه روایت فیلم در بطن خود به جنگ تحمیلی بازمیگردد، گفت: اما قصه اصلی، قصه یک خانواده است که جای یکی از فرزندانش خالی است. ما از مفهوم شهید شاخص فاصله گرفتیم و سراغ مادری رفتیم که قصهای ساده دارد؛ مادری شبیه هزاران مادر شهید این سرزمین که دوست دارند دیده شوند و درباره فرزندشان صحبت شود.
میثاقی ادامه داد: این دیدهشدن نه از سر شهرت یا خودنمایی، بلکه از این جهت است که احساسات این مادران کامل شنیده نمیشود. آنها فرزندشان را در راه وطن دادهاند و جای خالی او را در زندگیشان حس میکنند و ما وظیفه داریم به این احساس بپردازیم.
وی افزود: مادر و شهید این فیلم، هیچ تفاوتی با دیگران ندارند. شهید ما یک شهید کاملاً معمولی است که در یکی از عملیاتها به شهادت رسیده و پیکرش بازگشته است. فیلم تلاش میکند جای خالی این شهید را در دل خانواده به تصویر بکشد.
کارگردان «خیال آمدن تو» با اشاره به بازخورد مخاطبان گفت: حتی منتقدان هم اذعان داشتند که این فیلم اثری متفاوت و سرشار از احساس است. شاید داستان خاص و پرحادثهای روایت نشود، اما مخاطب با تمام شخصیتها از مادر تا خواهر و برادر ارتباط برقرار میکند و دلتنگی آنها را کاملاً درک میکند.