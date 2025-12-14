اردوی انتخابی تیم ملی هندبال دختران دانش آموز کشور در شیراز
اردوی انتخابی تیم ملی هندبال دختران دانش آموز کشور در شیراز برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون تربیت بدنی وسلامت آموزش و پرورش فارس گفت:درانتهای اردوی ۵روزه انتخابی تیم ملی هندبال دختران دانشآموز کشور در شیراز۳۰ورزشکاربرتر انتخاب و به مرحله بعدی اردوی انتخابی راه مییابند
سید کاظم حسینی در حاشیه برگزاری اردوی انتخابی تیم ملی هندبال دختران دانشآموز کشور در مجموعه شهید حمزه شیراز، اظهار کرد: اولین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی هندبال زیر ۱۸ سال با حضور دختران دانشآموز از ۳۲ استان کشور در شیراز در حال برگزاری است.
معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش فارس افزود: در این اردوی دانشآموزی که تا ۲۵ آذرماه ادامه دارد تعداد ۹۳ دانشآموز دختر از سراسر کشور در سالن شهید حمزه شیراز با هم به رقابت میپردازند.
حسینی تصریح کرد: در انتهای این اردوی ۵ روزه تعداد ۳۰ ورزشکار دختر دانشآموز برتر انتخاب و به مرحله بعدی انتخابی راه مییابند.
وی ادامه داد: پس از برگزاری اردوهای انتخابی در نهایت ۱۴ دانشآموز هندبالیست دختر انتخاب و راهی مسابقات بینالمللی ۲۰۲۶ مقدونیه میشوند.
معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: ۴ دانشآموز دختر استان فارس نیز در این اردوی انتخابی تیم ملی هندبال حضور دارند.
حسینی گفت: در این اردوی انتخابی در مجموع تعداد ۱۵۰ دانشآموز، مربی، سرپرست، داور و …، حضور دارند.