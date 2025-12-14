بزرگزاده:
کشور هنوز از خشکسالی عبور نکرده است
وزارت نیرو تأکید کرد با وجود بارشهای اخیر، سناریوی بدبینانه تأمین آب شرب و مدیریت مصرف باید ادامه یابد.
به گزارش تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما؛
به نقل از وزارت نیرو (پاون)، عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب با رد برخی اظهارات درباره عبور کشور از خشکسالی تأکید کرد: با وجود بارشهای اخیر، مطلقاً از شرایط خشکسالی عبور نکردهایم و این بارشها بههیچوجه به معنای پایان تنش آبی کشور نیست.
وی با اشاره به وضعیت بارشها تا ۲۱ آذر گفت: میانگین بارش دریافتی کشور حدود ۲۰ میلیمتر بوده، در حالی که میزان نرمال بیش از ۵۱ میلیمتر است؛ به بیان دیگر، کشور با حدود ۶۱ درصد عقبماندگی بارشی مواجه است. در برخی استانها از جمله کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی نیز عملاً تاکنون بارش مؤثری ثبت نشده است.
سخنگوی صنعت آب افزود: هرچند در روزهای اخیر بارشهایی در برخی نقاط کشور رخ داده، اما در استانهایی مانند یزد، تهران، اصفهان، قم، فارس، البرز، قزوین و خراسانها، میزان بارش همچنان پایینتر از حد نرمال است. برای نمونه، استان تهران تا ۲۱ آذر با ۷۶ درصد عقبماندگی بارشی مواجه بوده و تنها حدود ۱۵ میلیمتر بارش دریافت کرده، در حالی که مقدار مورد انتظار ۶۲ میلیمتر بوده است.
بزرگزاده با اشاره به وضعیت منابع آب سطحی تصریح کرد: از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر) تا ۲۱ آذر، ورودی آب به سدهای کشور حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد کاهش نشان میدهد. همچنین حجم آب موجود در مخازن سدها در همین تاریخ حدود ۱۶ میلیارد و ۶۱۰ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال گذشته حدود ۲۷ درصد کاهش دارد.
وی تأکید کرد: این شرایط نباید موجب ایجاد سوءتفاهم شود. همچنان مدیریت مصرف آب در بخش شرب، کشاورزی و صنعت یک ضرورت است و سناریوهای بدبینانه برای تأمین آب شرب باید در دستور کار باقی بماند.
آمادگی وزارت نیرو برای کنترل سیلابها
سخنگوی صنعت آب در پاسخ به پرسشی درباره آمادگی وزارت نیرو برای مواجهه با بارشهای شدید و سیلابهای احتمالی گفت: مهمترین عامل کاهش خسارات سیلاب، همراهی مردم است. با توجه به پیشبینیهای هواشناسی، شهروندان باید از حضور در حریم و بستر رودخانهها و پهنههای سیلابی خودداری کنند.
وی افزود: سدهای کشور آمادگی لازم برای مهار و کنترل سیلاب را دارند، اما نگرانی اصلی مربوط به آبراههها و مناطقی است که فاقد سد یا در بالادست سدها قرار دارند. در این مناطق امکان کنترل سیلاب محدود است و توصیه جدی ما پرهیز از حضور در مواضع پرخطر است.
بزرگزاده با اشاره به پایین بودن تراز بسیاری از سدها گفت: مخازن سدها ظرفیت مناسبی برای آبگیری دارند، مشروط بر اینکه بارشها در بالادست سدها رخ دهد. همچنین از منظر مدیریت سیلاب، بارش بهصورت برف نسبت به باران مطلوبتر است، زیرا ذوب تدریجی آن از ایجاد پیکهای ناگهانی سیلاب جلوگیری میکند.
وی در پایان با رد برخی برداشتهای نادرست درباره محاسبه منابع آب گفت: ضرب میزان بارش در مساحت یک منطقه، معادل آب قابل بهرهبرداری نیست. عواملی مانند تبخیر، تعرق و نفوذ در محاسبات هیدرولوژیک نقش تعیینکننده دارند و بدون در نظر گرفتن ضریب روان، نمیتوان برآورد دقیقی از منابع آب استحصالپذیر ارائه داد.