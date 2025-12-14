امام جمعه خوی گفت: سیره عملی بانوی دو عالم، چراغ راه جامعه اسلامی به‌ویژه در حوزه خانواده و تربیت نسل آینده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم جشن میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور گسترده مردم مؤمن و ولایت‌مدار روستای قوردیک علیای بخش فیرورق شهرستان خوی در مسجد این روستا برگزار شد.

در این آیین معنوی، حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی امام جمعه شهرستان خوی با اشاره به جایگاه بی‌بدیل حضرت زهرا سلام الله علیها در منظومه فکری و اعتقادی اسلام، ایشان را الگوی کامل ایمان، بصیرت، صبر و دفاع از ولایت معرفی کرد و اظهار داشت سیره عملی بانوی دو عالم، چراغ راه جامعه اسلامی به‌ویژه در حوزه خانواده و تربیت نسل آینده است.

امام جمعه خوی با تأکید بر نقش زنان در تعالی جامعه اسلامی، افزود: شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها نمونه‌ای جامع از کرامت انسانی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پایبندی به ارزش‌های الهی است که می‌تواند پاسخگوی بسیاری از نیاز‌های فرهنگی و اخلاقی جامعه امروز باشد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت پاسداشت مناسبت‌های دینی در مناطق روستایی، بر تقویت فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی با محوریت مساجد تأکید کرد و این برنامه‌ها را زمینه‌ساز افزایش همبستگی اجتماعی و تعمیق باور‌های دینی دانست.