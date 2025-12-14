پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل از خنثی شدن ۳ مورد تخلف شکار و صید غیرمجاز در مناطق مختلف این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، هاشم میرزانژاد از اجرای گشتها و عملیاتهای مستمر کنترل و پیشگیری از تخلفات شکار و صید غیرمجاز در مناطق مختلف استان خبر داد و اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال از ساعات اولیه صبح تا ساعات پایانی شب، با هدف بررسی وضعیت زیستگاهها و آمادهسازی برای سرشماری کل و بز، در منطقه حفاظتشده آق داغ به گشت زنی پرداختند.
وی افزود: در جریان این برنامه، محیط بانان در محدوده سنگ دیز با پیادهروی چندساعته ضمن مشاهده حدود ۱۲ رأس بز کوهی، موفق به شناسایی و دستگیری یک متخلف در حین شروع به شکار شدند که در بازرسی از وی، یک قبضه اسلحه شکاری مجاز و ۷ عدد فشنگ ساچمهای کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل ادامه داد:همچنین مأموران یگان حفاظت شهرستان بیلهسوار در جریان گشت و کنترل و با هدف جلوگیری از صید غیرمجاز، با یک مورد تخلف صید غیرمجاز ماهی برخورد کرده و در بازرسیهای انجام شده ۴ رشته تور دامی به طول ۱۰۰ متر را کشف و ضبط کردند.
میرزانژاد همچنین از تداوم گشت و کنترل در شهرستان مشگین شهر خبر داد و گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نیز عملیات گشت و کنترل در منطقه حفاظتشده انزان (پاشابیگلو) را انجام داد که منجر به دستگیری یک متخلف در حین شروع به شکار و کشف یک قبضه اسلحه شکاری مجاز به همراه ۸ عدد فشنگ ساچمهای شد.
وی ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی محیط بانان استان افزود: هدف از این گشتها، پایش مستمر زیستگاهها، صیانت از گونههای حیاتوحش و مقابله جدی با متخلفان شکار و صید غیرمجاز است که با اقدامات برنامهریزیشده، کنترل و حفاظت از عرصههای طبیعی استان اردبیل با جدیت تداوم خواهد داشت.