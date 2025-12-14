پخش زنده
امروز: -
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: قرارداد خرید پنجاه دستگاه اتوبوس دوازده متری منعقد شده که به تدریج وارد چرخه ناوگان حمل و نقل عمومی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رضا خانه زاد یزدی در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای روز ملی حمل و نقل گفت: در این روز ناوگان حمل و نقل عمومی شهر با مجوز شورای اسلامی شهر به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
وی از ورود اتوبوسهای جدید به ناوگان شهری خبر داد و افزود: پنج دستگاه اتوبوس هجده متری در خط پرسرعت پردیسان به حرم مطهر فعال شده و قرارداد خرید پنجاه دستگاه اتوبوس دوازده متری نیز منعقد شده که به تدریج وارد چرخه خدمت میشوند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم بازسازی اتوبوسهای فرسوده، توسعه ایستگاههای سبز اقلیمی، مکانیزه کردن پلهای عابر پیاده و گسترش پارکینگهای عمومی و هوشمند را از دیگر اقدامات این حوزه عنوان کرد.
خانه زاد یزدی هدف این اقدامات را کاهش ترافیک افزایش ایمنی بهبود نظم شهری و ارتقای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان و زائران عنوان کرد.