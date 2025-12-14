نایبرئیس مجلس: حضور بانوان مهندس در ساخت تمدن نوین اسلامی فرصتی راهبردی است
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جایگاه اثرگذار بانوان در مهندسی و مدیریت، حضور آنان را در توسعه کشور و ساخت تمدن نوین اسلامی فرصتی راهبردی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی نیکزاد در آیین اختتامیه رویداد ملی «مهنا» در شیراز، سه زن شاخص در تاریخ اسلام را یادآور شد؛ حضرت خدیجه (س)، حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س) که هر یک با نقش و تلاش خود، مسیر تداوم و پیشرفت اسلام را تضمین کردند.
وی با تأکید بر جایگاه زنان در انقلاب اسلامی گفت: حضور فعال، خلاق و اثرگذار زنان مسلمان ایرانی از دستاوردهای برجسته انقلاب است و گردهمایی «مهنا» نمادی از توانمندی بانوان در تراز تمدن نوین اسلامی به شمار میرود.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی افزود: برخلاف الگوهای شرقی و غربی که زن را به حاشیه میراند یا به ابزاری مصرفی تبدیل میکند، انقلاب اسلامی زن را مؤمن، خانوادهمحور و در عین حال فعال در عرصههای اجتماعی، علمی و سیاسی معرفی میکند.
نیکزاد حضور زنان در حوزه مهندسی را فرصتی راهبردی توصیف و بیان کرد: مهندسی تنها یک حرفه نیست، بلکه زبان ساخت آینده کشور است. مشارکت بانوان در این حوزه، امنیت، اقتدار و پیشرفت ایران را تقویت میکند.
وی ویژگیهایی، چون خلاقیت، تابآوری، اخلاق حرفهای و توان مدیریت همزمان چند حوزه را از خصایص برجسته مهندسان زن برشمرد و با اشاره به طراحی پل طبیعت تهران توسط یک مهندس زن، آن را نمونهای موفق از توانمندی بانوان ایرانی دانست.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی همچنین خطاب به بانوان مهندس گفت: شما تنها مهندس نیستید، بلکه مهندس تمدنید. هر طرح و نوآوری شما بخشی از بنای ایران قوی و تمدن نوین اسلامی است و طراحی معماری متناسب با فرهنگ ایرانی - اسلامی از وظایف مهم شماست.