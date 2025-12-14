رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان از انتخاب یکی از داوران این شهرستان برای قضاوت در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران خبر داد و گفت: امیر غفوری برای نخستین‌بار به عنوان کمک‌داور در بالاترین سطح فوتبال کشور به میدان خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، احمد نصرالهی افزود: طبق اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، امیر غفوری به عنوان کمک‌داور دیدار تیم‌های پیکان تهران و تراکتور تبریز انتخاب شده است.

وی این اتفاق را دستاوردی مهم برای جامعه ورزشی بوکان عنوان کرد وگفت: حضور داوران این شهرستان در لیگ برتر، نشان‌دهنده رشد فنی، توانمندی و جایگاه مطلوب داوری بوکان در سطح کشور است.

رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان با اشاره به سوابق این داور بوکانی بیان کرد: غفوری از ابتدای فصل جاری در فهرست داوران رسمی فدراسیون فوتبال قرار داشته و پیش از این نیز در رقابت‌های لیگ دسته اول کشور قضاوت کرده است.

نصرالهی در پایان ابراز امیدواری کرد: با حمایت‌های مستمر و برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه برای حضور پررنگ‌تر داوران بوکانی در مسابقات ملی و حتی بین‌المللی فراهم شود.