به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بارندگی‌های اخیر در آبادان، بار دیگر مشکل قدیمی ساکنان برخی از خیابان‌های کوی نیرو را نمایان کرده است.

خیابان‌هایی که به دلیل نبود آسفالت، به گل و لای تبدیل شده‌اند و رفت‌وآمد عابران و خودرو‌ها را با دشواری جدی روبه‌رو کرده‌اند.

مشکلی که به گفته اهالی، سال‌هاست ادامه دارد و هنوز پاسخی عملی از مسئولان دریافت نکرده است.

پس از مطالبه رسیدگی از سوی شهروندان این منطقه در قالب ارسال تصاویر شهروند خبرنگار، خبرنگار خبرگزاری به میدان رفت و از وضعیت موجود گزارش تهیه کرد.

شهردار منطقه ۲ آبادان -حسین خلف دریس در اینبار توضیح داد.