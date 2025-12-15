پخش زنده
ساکنان کوی نیرو ساماندهی مشکلات ناشی از بارندگی را مطالبه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بارندگیهای اخیر در آبادان، بار دیگر مشکل قدیمی ساکنان برخی از خیابانهای کوی نیرو را نمایان کرده است.
خیابانهایی که به دلیل نبود آسفالت، به گل و لای تبدیل شدهاند و رفتوآمد عابران و خودروها را با دشواری جدی روبهرو کردهاند.
مشکلی که به گفته اهالی، سالهاست ادامه دارد و هنوز پاسخی عملی از مسئولان دریافت نکرده است.
پس از مطالبه رسیدگی از سوی شهروندان این منطقه در قالب ارسال تصاویر شهروند خبرنگار، خبرنگار خبرگزاری به میدان رفت و از وضعیت موجود گزارش تهیه کرد.
شهردار منطقه ۲ آبادان -حسین خلف دریس در اینبار توضیح داد.