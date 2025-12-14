

لویه و بویراحمد ، سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اداره‌کل صمت استان گفت: از دیروز گشت‌های نظارتی برای نظارت بر بازار کالا‌های پرمصرف شب یلدا شروع و ۶ گروه بازرسی در دو نوبت صبح و عصر تا پایان شب یلدا در بازار حضور دارند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی رزاقی افزود: این طرح با همکاری تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و شبکه بهداشت برگزار می شود تا ضمن نظارت بر قیمت‌ها و عرضه کالا، حقوق مصرف‌کنندگان رعایت شود.

وی بیان داشت: واحد‌های صنفی موظف‌اند قیمت کالا‌ها را به‌صورت شفاف درج و فاکتور خرید معتبر در محل کسب نصب کنند.

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت سازمان صمت با اشاره به بازرسی‌های امروز در بازار گفت: بیشترین تخلفات درج نشدن قیمت است که موجب قیمت‌های غیرواقعی و گران فروشی در بازار می‌شود.

رزاقی افزود: شهروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان رسیدگی شود.