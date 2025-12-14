پخش زنده
رئیس هیئتمدیره سازمان تأمیناجتماعی کشور گفت: نگاه و تمرکز سازمان تامین اجتماعی بر بیمه شدگان و مستمری بگیران است و هدفگذاری مسئولیت اجتماعی شرکتهای تابعه پیوند ناگسستنی با سلامت مردم دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اعضای هیئتمدیره سازمان تأمیناجتماعی در اولین روز سفر با حضور در استان خوزستان از شرکت کربن ایران بازدید کردند و در نشستی مشترک با مدیران عامل شرکتهای تابعه این استان به بررسی وضعیت تولید، چالشها و مسئولیتهای اجتماعی این مجموعهها پرداختند.
ضمن بازدید از سایت شرکت فوق، آقای فارسی مدیرعامل شرکت کربن ایران، گزارشی از فرآیندهای تولید، دستاوردها، برنامههای توسعهای آینده و پروژههای در دست اجرا شرکت ارائه کردند.
در ادامه، نشست مشترکی با حضور مدیران شرکتهای کربن ایران، حریر خوزستان، سیمان خوزستان و سیمان بهبهان برگزار شد. مدیران این شرکتها گزارشی از عملکرد، چالشهای تولید و اقدامات خود در خصوص وضعیت توسعه فروش صادرات و مقایسه عملکرد آن نسبت به سال گذشته پرداختند و همچنین فعالیتهای انجام شده در حوزه مسئولیتهای اجتماعی تشریح کردند.
از مهمترین فعالیتهای اجتماعی ذکرشده میتوان به ساخت و بازسازی مدارس، احداث زمین چمن مصنوعی در روستاهای کمتر برخوردار و حمایت از پروژههای آموزشی و فرهنگی در سطح استان اشاره کرد.
مرتضی لطفی ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، از تلاش کارکنان و مدیران واحدهای صنعتی تقدیر کرد و گفت: سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان قدیمی ترین، بزرگترین و محوریترین نهاد بیمههای اجتماعی کشور، همواره در مسیر ارائه خدمات شایستهتر به بیمهشدگان و مستمریبگیران گام برداشته است.
وی افزود: در راستای بهبود وضعیت معیشتی مستمری بگیران، هیئت مدیره سازمان با افزایش میزان مستمری، عائله مندی و حق اولاد آنان موافقت نموده و همچنین بر همافزایی میان شرکتهای تابعه و تقویت خدمات سازمان تأکید ویژهای داریم.
لطفی با اشاره به جایگاه مسئولیت اجتماعی در شرکتهای تابعه اظهار داشت: دو سال پیش، طرح ایجاد صندوق هدفمند مسئولیتهای اجتماعی مطرح و هدف از آن هزینه کرد مسئولیت اجتماعی در مراکز استانها و بهبود امور بیمه شدگان بود، از این رو انتظار میرود تمرکز این اقدامات موجب بر طرف شدن و یا کاهش مشکلات بیمهشدگان و مستمری بگیران شود، بهویژه در تأمین تجهیزات حیاتی مانند آمبولانس، دستگاه نوار قلب و سونوگرافی که در بسیاری از مراکز درمانی ضروری است. از این رو بر استفاده از مسئولیت اجتماعی شرکتهای تابعه در جهت رفاه و سلامت جامعه ذینفعان تاکید کرد.
در ادامه این نشست دیگر اعضای هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، بر تدوین برنامههای جامع برای ارتقای هماهنگی میان شرکتهای تابعه و حوزههای بیمه و درمان تأمیناجتماعی تأکید کردند. آنان هدف اصلی این هم افزایی را افزایش رفاه، بهبود خدمات و ارتقای سلامت بیمهشدگان و مستمری بگیران دانستند.
عبدالرضا روشنی، مدیرکل تأمیناجتماعی خوزستان، در این نشست ضمن خوشآمدگویی به اعضای هیئتمدیره سازمان و مدیران شرکتها اظهار داشت: از جمعیت ۵ میلیون نفری استان، بیش از ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار نفر زیر پوشش بیمه تأمیناجتماعی هستند و بیش از ۸۱ هزار کارگاه فعال در سطح استان فعالیت دارند.
وی با اشاره به رتبه برتر استان خوزستان در وصولی حق بیمه افزود: استان خوزستان با وصول ۴۹ همت در صدر استانهای تیپ یک کشور قرار دارد. تمام تلاش ما بر افزایش وصولیها، کاهش هزینهها و ارائه خدمات مطلوبتر به بیمهشدگان و مستمریبگیران متمرکز است.
در ادامه، دکتر هدایتالله عبدیزاده، مدیر درمان تأمیناجتماعی استان، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مراکز درمانی گفت: خوزستان پس از تهران بیشترین مراکز درمانی ملکی کشور را در اختیار دارد؛ با ۳۵ مرکز درمانی و ۸ بیمارستان فعال که مجموعاً دارای ۷۰۰ تخت بستری هستند.
وی افزود: همچنین سه دستگاه سیتیاسکن جدید در مراکز درمانی بهبهان، ماهشهر و امیرالمؤمنین اهواز نصب و راهاندازی شده و ۲۸ مرکز دندانپزشکی نیز در حال ارائه خدمات به بیمهشدگان میباشند.
دکتر عبدی زاده تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه درمانی استان، ارائه خدمات شایسته و در شأن بیمهشدگان و مستمریبگیران عزیز است.
شایان ذکر است مجموعه تولیدات شرکتهای وابسته به سازمان تأمیناجتماعی بیش از ۱۶۰۰ نوع محصول در حوزههای دارو، کاشی، سیمان، مواد معدنی، انرژی، فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تولید مینمایند که این محصولات در زندگی روزمره خانوارهای ایرانی حضور دارند و این امر نشان دهنده پیوند عمیق این سازمان با آحاد مردم کشور دارد.