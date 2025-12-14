پخش زنده
خبرهایی از درخشش سنگنوردان استان در مسابقات سنگنوردی جام فجر تا قهرمانی کاراته کای استان در پیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته را در بسته خبرهای ورزشی مشاده کنید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سنگنوردان استان در مسابقات سنگنوردی جام فجر خوش درخشیدند.
مهدی و نازنین زهرا علیپور در بخش مردان و زنان این رقابتها عنوان قهرمانی ماده سرعت را کسب کردند.
در این مسابقات بیش از شصت سنگنورد از ده استان کشوردر تهران با هم رقابت کردند.
قهرمانی کاراته کای استان در پیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته
علی اصغر آسیابری در وزن منهای ۸۴ کیلوگرم این پیکارها با شکست رقبا بر سکوی نخست ایستاد.
دیروز هم بهمن عسگری در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم موفق شد عنوان قهرمانی را کسب کند.
مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته به میزبانی تهران برگزار شد.
قهرمانی تیم ملی گلبال در بازیهای پاراآسیایی با هدایت سرمربی قزوینی
دختران ملی پوش گلبال با هدایت مژگان کربی با غلبه بر تایلند در دیدار نهایی عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کردند.
پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۵ جوانان در امارات برگزار شد.
صف آرایی فوتبالیستهای کیان جوان مقابل نماینده تهران
تبم کیان جوان در هفته پنجم لیگ چهار میزبان پاراگ تهران است.
این دیدار از ساعت ۱۴ امروز در ورزشگاه شهید رجایی قزوین برگزار میشود.
نماینده استان با کسب ۱۲ امتیاز در صدر گروه دوم لیگ چهار فوتبال قرار دارد.