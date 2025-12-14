مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل وضعیت فضای سبز شهر را فقیر دانست و از عزم جدی برای مقابله با کانون‌های گرد و غبار با تقویت پوشش گیاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، کیومرث سفیدی در برنامه رادیویی مطالبه با تاکید بر اصل اساسی توسعه پایدار اظهار کرد: توسعه پایدار تنها زمانی محقق می‌شود که اقتصاد سالم در خدمت جامعه و در بستر محیط زیست سلیم قرار گیرد؛ چرا که بدون منابع حیاتی مانند آب، هیچ صنعتی نیز پایدار نخواهد بود.

وی افزود: بحث‌های محیط زیستی الزاما بحث‌های واقع در جغرافیای سیاسی نیست بلکه عملکرد ما در استان‌ها میتواند در مناطق مجاور تاثیر بگذارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل وضعیت شهر اردبیل را از نظر سرانه فضای سبز فقیر از درخت عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های متولی برای کاشت درخت وارد عمل خواهند شد و به جد پیگیر هستیم و از مسئولین می‌خواهیم در حفظ درخت‌ها و جنگل‌های موجود اهتمام ویژه داشته باشند.

سفیدی با بیان اینکه برای ممانعت از ورود آلودگی به شهر، پرداختن به پوشش‌های سبز گیاهی حاشیه شهر امری حیاتی است، ادامه داد: ذرات معلق (گرد و غبار) و گاز‌های آلاینده سوخت دو منشأ اصلی آلودگی هوای شهر بوده که کانون‌های گرد و غبار باید با ورود فوری جهاد کشاورزی و تثبیت پوشش گیاهی، کنترل شوند.

وی از تشکیل کارگروه مقابله با گرد و غبار خبر داد و اضافه کرد: در این کارگروه جهاد کشاورزی موظف به افزایش پوشش گیاهی شده است، هرچند تغییرات اقلیمی نیز باید مد نظر باشد، همچنین صنایع موظف شده‌اند حداقل ۱۰ درصد از عرصه خود را درختکاری نمایند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با تاکید بر اینکه در حوزه صنعت توسعه نباید تحت‌الشعاع مسائل محیط زیستی قرار گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵ واحد صنعتی آلاینده در سطح استان وجود دارد که ۴ واحد فعال در حوزه معدن و شن و ماسه بوده و یکی از معادن امسال پلمب شده است.

سفیدی به مجهز بودن تعدادی از صنایع به سیستم‌های پایش آنلاین و تداوم پایش‌های شبانه اشاره کرد و گفت: تابلوی نمایش آلایندگی در شهر نداریم، اما دستگاه‌های اندازه‌گیری در سطح شهر مستقر هستند و خرید دستگاه جدید برای نصب در مرکز شهر مصوب شده است.

وی در پایان بر نظارت مستمر بر سوخت‌ها و جایگاه‌های توزیع سوخت تأکید کرد و افزود: سازمان محیط زیست وظیفه قانونی نظارت بر این موارد را بر عهده دارد و آموزش به عنوان یک مسئله کلیدی در حوزه محیط زیست بوده که در حوزه صنعت و معدن نیز نظر دولت این است به سمت حفاظت از محیط زیست حرکت کنیم.