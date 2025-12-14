تحولات سریع و گسترده در حوزه ارتباطات و رسانه و تنوع روزافزون سپهر رسانه‌ای، مطالعه و پژوهش مستمر در این عرصه را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است؛ بر همین اساس، بیست‌ودوم تا بیست‌وهفتم آذرماه به عنوان «هفته پژوهش» در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نام‌گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدعلی موسوی‌میرکلایی، مدیرکل سنجش مخاطب مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما، با حضور در استودیوی شبکه خبر، مرکز تحقیقات صدا و سیما را یکی از قدیمی‌ترین مراکز پژوهشی کشور با بیش از ۶۰ سال سابقه فعالیت معرفی کرد و گفت: این مرکز به‌طور مستمر مأموریت رصد، سنجش و ارزیابی تولیدات رسانه‌ای سازمان را بر عهده دارد و تلاش می‌کند بازخورد دقیق و علمی مخاطبان را در اختیار مدیران و برنامه‌سازان قرار دهد.

وی با اشاره به گستره فعالیت‌های مرکز تحقیقات افزود: برنامه‌های سازمان صدا و سیما به‌صورت منظم و دوره‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ به‌گونه‌ای که سریال‌های تلویزیونی به‌صورت ماهانه، برخی برنامه‌های شاخص هر ۱۵ روز یک‌بار و شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی هر سه ماه یک‌بار ارزیابی و سنجش می‌شوند.

موسوی‌میرکلایی با تأکید بر توسعه فعالیت‌های پژوهشی در فضای مجازی تصریح کرد: علاوه بر پایش تولیدات در قاب تلویزیون و رادیو، مرکز تحقیقات، محتوای منتشرشده در بستر فضای مجازی را نیز به‌صورت مستمر رصد می‌کند، چرا که امروز مصرف رسانه محدود به یک بستر خاص نیست و مخاطبان به‌صورت هم‌زمان از چندین رسانه استفاده می‌کنند.

مدیرکل سنجش مخاطب مرکز تحقیقات صدا و سیما در ادامه به بهره‌گیری از روش‌های نوین پژوهشی اشاره کرد و گفت: در این مرکز واحدی تخصصی با عنوان مدیریت روش‌شناسی فعالیت می‌کند که وظیفه به‌روزرسانی ابزارها، تکنیک‌ها و متد‌های پژوهشی را بر عهده دارد و تلاش می‌شود تمامی نظرسنجی‌ها و افکارسنجی‌ها با بالاترین دقت علمی و اعتبار آماری انجام شود.

وی افزود: در سنجش افکار و ارزیابی برنامه‌ها از روش‌های متنوعی همچون نظرسنجی‌های تلفنی، اینترنتی، پیمایش‌های میدانی و نظرسنجی‌های مبتنی بر تبلت استفاده می‌شود و پرسشگران به‌صورت تصادفی و بر اساس شاخص‌های علمی نمونه‌گیری، به منازل شهروندان در سراسر کشور مراجعه می‌کنند.

موسوی‌ میرکلایی با اشاره به ورود مرکز تحقیقات به حوزه «اثر‌سنجی پیام» بیان کرد: یکی از محور‌های نوین فعالیت‌های پژوهشی، بررسی میزان اثرگذاری پیام‌های رسانه‌ای بر مخاطبان است؛ به این معنا که سنجیده می‌شود پیام‌های تولیدشده تا چه حد در جامعه نفوذ کرده و چگونه به نگرش و رفتار مخاطبان تبدیل شده است.

وی افزود:­ نتایج نیازسنجی‌ها و پژوهش‌های دوره‌ای مرکز تحقیقات، به‌ویژه در مناسبت‌های خاص مانند نوروز، ماه مبارک رمضان و ماه محرم، پیش از آغاز تولید برنامه‌ها در اختیار واحد‌های تولیدی شبکه‌های مختلف قرار می‌گیرد تا محتوا و قالب برنامه‌ها متناسب با علایق و نیاز‌های واقعی مخاطبان طراحی شود.

مدیرکل سنجش مخاطب مرکز تحقیقات صدا و سیما همچنین با تأکید بر اهمیت مخاطبان کودک، نوجوان و خردسال گفت: پژوهش در این گروه‌های سنی به‌صورت تخصصی و مستقل انجام می‌شود و با همکاری والدین و مراجعه حضوری به منازل، میزان مصرف رسانه و اثرپذیری کودکان به‌صورت منظم بررسی می‌شود.

وی افزود: یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد سهم مخاطبان کودک و نوجوان رسانه ملی همچنان بالاست و در کنار پخش تلویزیونی، تلاش شده است از ظرفیت فضای مجازی و بستر‌های برخط برای ارائه محتوای سالم و مناسب این گروه سنی نیز استفاده شود.

موسوی‌میرکلایی در پایان با اشاره به انتشار عمومی نتایج پژوهش‌ها گفت: بخش قابل توجهی از تولیدات پژوهشی مرکز تحقیقات، از جمله کتاب‌ها، گزارش‌ها و پژوهش‌های غیرمحرمانه، از طریق سایت رسمی مرکز تحقیقات صدا و سیما در اختیار پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان قرار می‌گیرد و این مرکز خود را متعهد به توسعه ارتباط علمی با جامعه پژوهشی کشور می‌داند؛ ­­اما ­آنچه که از نظر سنجی‌ها که در سطح محرمانه است­ و یا برای استفاده عموم نباشد، آنها را ما خلاصه‌ای از آن نتایج را که امکان پذیر است، هم به لحاظ درصد‌هایی که از نظر سنجی‌ها به دست می‌اید، گزیده‌هایی را در آنجا قرار می‌دهیم، بخشی از آنها هم از طریق سایت روابط عمومی سازمان در اختیار مخاطبان قرار می‌دهیم.

