مدیر انتشارات روایت فتح از آغاز تولید ۱۲ اثر مستند - روایی درباره «دفاع مقدس دوازده روزه» خبر داد وگفت: این مجموعه‌ها پس از پایان تحقیقات، در ماه‌های آینده منتشر می‌شود.

مهدی محمدخانی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اعلام این خبر افزود: روند پژوهش این آثار بلافاصله پس از ایام جنگ و با همراهی نویسندگان و محققان آغاز شده است.

وی گفت: این آثار بر پایه اسناد معتبر و روایت‌های واقعی تولید می‌شود و محور اصلی آنها زندگی‌نامه مستند شهدا است.

مدیر انتشارات روایت فتح ابراز امیدواری کردند که انتشار این مجموعه، با استقبال مخاطبان همراه شود و نقش مهمی در بازنمایی مستند وقایع و شخصیت‌های این دوره از تاریخ معاصر ایفا کند.

انتشارات «روایت فتح» ثبت و روایتِ خاطرات، زندگی و تجربه‌های رزمندگان، شهدا، اسرا و جانبازان از دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم را در دست انتشار داردو تاامروز 40 اثر درباره شهدای مدافع حرم منتشر کرده است.