طرح گسترده نظارت و کنترل بر بازار شهرستانهای گیلان با شدت ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اداره کل تعزیرات حکومتی گیلان اعلام کرد: طرح گسترده نظارت و کنترل بازار از یکم آذرماه ۱۴۰۴ در سراسر استان آغاز شده و گروههای مشترک تعزیرات با حضور میدانی در شهرستانها فعالیت خود را تشدید کردهاند.
این اداره کل همچنین اعلام کرد: اجرای این طرح در شهرستان لنگرود با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل و با همراهی و همکاری ادارات تعزیرات حکومتی، صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، پلیس امنیت اقتصادی، دامپزشکی، شبکه بهداشت و سایر دستگاههای مرتبط شهرستان انجام شد و طی آن از بازار، واحدهای صنفی و مراکز عرضه کالا و خدمات، میادین میوه و تره بار، کشتارگاه، نهادههای دامی و کارخانجات بازدید شد.