سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی از آغاز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال با هدف ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و توسعه فعالیت‌های صنایع‌دستی و گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین محمودی افزود: در چارچوب سیاست‌های حمایتی دولت و با استناد به بند «ب» تبصره ۱۵ جزء (۷-۲) و (۱-۷)، تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی با رویکرد توانمندسازی و پایداری شغلی در سطح ملی و استانی و از طریق شبکه بانکی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی با تأکید بر رویکرد توسعه‌محور این تسهیلات افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح، ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، توسعه زنجیره ارزش صنایع‌دستی و گردشگری، و ارتقای توانمندی‌های اقتصادی زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، و افراد دارای معلولیت است.

او با تشریح شرایط تسهیلات اظهار کرد: نرخ کارمزد این تسهیلات ۴ درصد بوده و سقف تسهیلات فردی تا ۲۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه پیش‌بینی شده است. همچنین برای کارآفرینان و طرح‌های اشتغال‌زای گروهی، امکان بهره‌مندی از تسهیلات تا سقف ۵ میلیارد تومان به ازای هر نیروی شاغل فراهم است.

محمودی خاطرنشان کرد: در صورتی که متقاضیان در چندین سال گذشته از تسهیلات مشابه استفاده کرده باشند، چنانچه طرح ارائه‌شده پایدار و فعال تشخیص داده شود، امکان بهره‌مندی مجدد از تسهیلات جدید نیز وجود خواهد داشت.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی جامعه هدف این طرح را شامل زنان سرپرست خانوار، ساکنان مناطق محروم، روستاییان، افراد دارای معلولیت دارای طرح اشتغال پایدار، کارآفرینان و فعالان حوزه‌های صنایع‌دستی و گردشگری و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق عنوان کرد و ادامه داد: اولویت تخصیص منابع با طرح‌هایی است که ضمن برخورداری از توجیه اقتصادی، منجر به تثبیت اشتغال، افزایش بهره‌وری و توسعه متوازن منطقه‌ای شوند.

او با دعوت از متقاضیان واجد شرایط برای ارائه طرح‌های اشتغال‌زا تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی آمادگی دارد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، زمینه بهره‌مندی حداکثری فعالان این حوزه‌ها از تسهیلات پیش‌بینی‌شده را فراهم کند تا گامی مؤثر در مسیر رونق اقتصادی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار استان برداشته شود.