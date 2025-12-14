توسعه شاهراه برق و ترانزیت توان، معادلات تأمین برق کشور را بدون اتکای سنگین به ساخت نیروگاه‌های جدید تغییر می‌دهد.

خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش تحریریه انرژیبه نقل از توانیر، مهدی عرب‌صادق مجری کلان‌طرح ملی شبکه با اشاره به همگرایی حاکمیتی در اجرای این طرح اظهار کرد: در این طرح ، موضوع صرفاً زمان‌بندی اجرا مطرح نیست، بلکه با یک چشم‌انداز ملی روبه‌رو هستیم که همه ارکان حاکمیتی کشور، از دولت و رئیس‌جمهور تا مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی و سازمان برنامه و بودجه، بر ضرورت اجرای آن اتفاق نظر دارند.

وی با تشریح افق‌های پیش‌بینی‌شده برای این طرح افزود: در فاز دوم، اتصال شبکه برق قطر به روسیه از مسیر ایران و از طریق ترانزیت توان در دستور کار قرار دارد؛ مسیری که ایران را به شاهراه تبادل برق در منطقه و حلقه اتصال کریدور شمال–جنوب برق تبدیل خواهد کرد.

مجری کلان‌طرح ملی شبکه ۷۶۵ کیلوولت با تأکید بر نقش این پروژه در تغییر معادلات انرژی کشور تصریح کرد: توسعه شاهراه برق و ترانزیت توان، این امکان را فراهم می‌کند که ناترازی شبکه برق کشور بدون اتکا به نیروگاه‌سازی گسترده و سرمایه‌گذاری‌های سنگین مدیریت شود.

عرب‌صادق در پایان خاطرنشان کرد: این ابرطرح ملی، افزون بر ارتقای پایداری شبکه و افزایش امنیت انرژی، نقش مؤثری در تقویت جایگاه منطقه‌ای ایران و توسعه دیپلماسی انرژی کشور ایفا خواهد کرد.