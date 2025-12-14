مدیریت ناترازی برق با ترانزیت توان بهجای نیروگاهسازی
توسعه شاهراه برق و ترانزیت توان، معادلات تأمین برق کشور را بدون اتکای سنگین به ساخت نیروگاههای جدید تغییر میدهد.
به نقل از توانیر، مهدی عربصادق مجری کلانطرح ملی شبکه با اشاره به همگرایی حاکمیتی در اجرای این طرح اظهار کرد: در این طرح ، موضوع صرفاً زمانبندی اجرا مطرح نیست، بلکه با یک چشمانداز ملی روبهرو هستیم که همه ارکان حاکمیتی کشور، از دولت و رئیسجمهور تا مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی و سازمان برنامه و بودجه، بر ضرورت اجرای آن اتفاق نظر دارند.
وی با تشریح افقهای پیشبینیشده برای این طرح افزود: در فاز دوم، اتصال شبکه برق قطر به روسیه از مسیر ایران و از طریق ترانزیت توان در دستور کار قرار دارد؛ مسیری که ایران را به شاهراه تبادل برق در منطقه و حلقه اتصال کریدور شمال–جنوب برق تبدیل خواهد کرد.
مجری کلانطرح ملی شبکه ۷۶۵ کیلوولت با تأکید بر نقش این پروژه در تغییر معادلات انرژی کشور تصریح کرد: توسعه شاهراه برق و ترانزیت توان، این امکان را فراهم میکند که ناترازی شبکه برق کشور بدون اتکا به نیروگاهسازی گسترده و سرمایهگذاریهای سنگین مدیریت شود.
عربصادق در پایان خاطرنشان کرد: این ابرطرح ملی، افزون بر ارتقای پایداری شبکه و افزایش امنیت انرژی، نقش مؤثری در تقویت جایگاه منطقهای ایران و توسعه دیپلماسی انرژی کشور ایفا خواهد کرد.