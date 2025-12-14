پخش زنده
معاون برنامهریزی و توسعه منابع سازمان راهداری و حملونقل جادهای از برنامهریزی برای جذب سرمایهگذار و اتخاذ تصمیمات مهم در زمینه ساماندهی پایانه مرزی ماهیرود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد تیموری در جریان بازدید از پایانه مرزی ماهیرود، وضعیت این پایانه در بخشهای جابهجایی کالا و مسافر را قابل قبول خواند و اظهار کرد: فعالیتهای مرزی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان به نحو مطلوبی در حال انجام است.
وی با قدردانی از تلاش نیروهای مستقر در پایانه مرزی ماهیرود، نقش آنان را در کنترل اسناد، وصول عوارض دولتی و ساماندهی امور مربوط به حملونقل بسیار مهم و اثرگذار دانست و افزود: این اقدامات سهم قابل توجهی در تسهیل تبادلات و روانسازی ترددهای مرزی ایفا میکند.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع در ادامه به بیان برخی از ظرفیتهای بالقوه منطقه ماهیرود پرداخت و تأکید کرد: برنامهریزی لازم برای جذب سرمایهگذار در این مرز انجام شده و تصمیمات مرتبط در نشستهای پیشِرو نهایی و ابلاغ خواهد شد.
تیموری در ادامه این سفر از پروژههای عمرانی در حال اجرا در استان خراسان جنوبی بازدید و خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژههای این استان ابلاغ شده و قریب به ۶۰ درصد آن تخصیص یافته است.
وی تأکید کرد: این پروژهها در بخشهای مختلف اجرای روکش آسفالت، ایمنسازی راهها، نصب علائم، خطکشی، حذف نقاط پرحادثه و سایر اقدامات عمرانی فعال و در حال اجرا هستند.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع سپس به وضعیت پروژههای اداری و زیرساختی استان خراسان جنوبی اشاره و تصریح کرد: ساختمان اداری، ساختمان قانون تردد و راهدارخانه مرکزی این استان در مرحله آمادهسازی و بهرهبرداری قرار داشته و پیشرفت رضایتبخشی دارند.
تیموری همچنین از اتخاذ تصمیمات مهم برای حوزه راهداری این استان خبر داد و افزود: تصمیمات لازم در خصوص ساماندهی ورودی و خروجی پایانه مرزی ماهیرود و اعتبارات حوزه ایمنسازی راهها اتخاذ شده و به زودی ابلاغ خواهد شد.