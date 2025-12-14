۱۲ کشته و ۶۰ زخمی در جشن یهودی در استرالیا
بر اثر تیراندازی در جشن یهودی در شهر سیدنی استرالیا ۱۲ نفر کشته و ۶۰ نفر زخمی شدهاند. خاخام «ایلی شلانگر» فرستاده جنبش صهیونیستی خباد نیز در میان کشته شدگان است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما صفحه «کلش ریپورت» در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: گزارشها حاکی از آن است که طی تیراندازی در ساحلی در شهر سیدنی در استرالیا، ۱۲ نفر کشته شدهاند و ۶۰ نفر دیگر هم زخمی شدهاند.
خبرگزاریهای رسمی از جمله رویترز و آسوشیتد پرس تا این لحظه آمار دقیقی از کشتهشدگان و زخمیهای احتمالی این تیراندازی منتشر نکردهاند.
بیانیه نخست وزیر استرالیا درباره تیراندازی در ساحل باندی
نخست وزیر استرالیا در صفحه رسمی خود در ایکس درباره تیراندازی در ساحل باندی بیانیهای منتشر کرد.
مشروح این بیانیه به شرح زیر است:
صحنههای باندی وحشتناک و دلخراش است. پلیس در صحنه حضور دارد و در تلاش برای نجات جان افراد است. قلب من با همه افرادی است که آسیب دیدهاند. من با کمیسر پلیس و نخست وزیر نیوساوت ولز گفتوگو کردهام. ما در حال همکاری با پلیس نیوساوت ولز هستیم و اطلاعات بیشتر را به محض تأیید شدن ارائه میکنیم.
هلاکت فرستاده جنبش صهیونیستی «خباد» درعملیات تیراندازی در سیدنی
کانال تلگرامی الرساله گزارش داد، وبسایتهای خبری عبری زبان تایید کردند که خاخام «ایلی شلانگر» فرستاده جنبش صهیونیستی خباد در عملیات تیراندازی به مراسم جشن یهودیان در شهر سیدنی استرالیا کشته شده است.
مقامات استرالیایی هنوز ماهیت تیراندازی در بوندای را مشخص نکردهاند
پایگاه اینترنتی الجزیره انگلیسی گزارش داد با وجود اینکه بیشتر رسانههای اسرائیلی، حمله در ساحل بوندای در استرالیا را ضد یهودیان خواندهاند، مقامات استرالیایی هنوز به ماهیت این حادثه یا جزییات آن اشاره نکردهاند. حتی در بیانیه نخست وزیر استرالیا هم اشارهای به حمله به یهودیان نشده است.
در این گزارش آمده است: رئیس اسرائیل در سخنانی اعلام کرد «یهودیان» در سیدنی هدف حمله قرار گرفتند. این در حالی است که مقامات استرالیا هنوز اطلاعات رسمی در این باره ارائه نکردهاند.
مقامات استرالیایی هنوز ماهیت این حادثه را مشخص نکرده یا جزئیاتی درباره آن منتشر نکردهاند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، انجمن یهودیان استرالیا اعلام کرد در جریان یک مراسم عمومی حنوکا در بوندای تیراندازی رخ داده است.
اسحاق هرتزوگ رئیس اسرائیل با صدور بیانیهای اعلام کرد: «برادران و خواهران ما در سیدنی هدف حمله تروریستهای پست قرار گرفتهاند؛ حملهای بسیار بیرحمانه علیه یهودیانی که برای روشن کردن نخستین شمع حنوکا در ساحل بوندای گرد هم آمده بودند.»
ویدیوی پربازدید از تیراندازی در جشن ساحلی یهودی در استرالیا: خلع سلاح یکی از تیراندازها
صفحه «اوپن سورس اینتل» ویدیویی را از لحظه خلع سلاح یکی از تیراندازان حادثه تیراندازی در ساحل باندای در شهر سیدنی در استرالیا منتشر کرد.