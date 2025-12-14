به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما صفحه «کلش ریپورت» در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: گزارش‌ها حاکی از آن است که طی تیراندازی در ساحلی در شهر سیدنی در استرالیا، ۱۲ نفر کشته شده‌اند و ۶۰ نفر دیگر هم زخمی شده‌اند.

خبرگزاری‌های رسمی از جمله رویترز و آسوشیتد پرس تا این لحظه آمار دقیقی از کشته‌شدگان و زخمی‌های احتمالی این تیراندازی منتشر نکرده‌اند.