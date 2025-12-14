پخش زنده
با بارشهای اخیر پیست اسکی بارده در شهرستان بن فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این پیست حدود ۴۰۰ متر طول و ۳۰ درصد شیب دارد و از ویژگیهای آن شیب مناسب، جاده دسترسی و نزدیکی به شهرکرد، مرکز استان است.
پیست بارده شهرستان بن یکی از اماکن گردشگری چهارمحال و بختیاری است که مورد استقبال زیادی قرار گرفته است.
در روزهای سرد سال، بارش برف شور و هیجان و شادی مردم را در پیست بارده دوچندان کرده است.
پیست اسکی بارده در ۳۸ کیلومتری مرکز استان و در روستای بارده شهرستان بن قرار دارد.