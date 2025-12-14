آغاز توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی استان یزد
شیر رایگان هفتهای دو یا سه نوبت بین دانش آموزان ابتدایی مدارس دولتی استان توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل اموزش وپرورش استان یزد گفت: شیر رایگان در طول سال تحصیلی در ۴۰ نوبت و هفتهای دو یا سه باردر سال تحصیلی جاری بین دانش آموزان ابتدایی مدارس دولتی استان توزیع میشود.
نعمتی افزود: ابتدا قرار بود دانش آموزان مناطق کمتربرخوردار در این توزیع قرار بگیرند، اما با همت وزارت آموزش پرورش برنامه توزیع شیر رایگان برای همه دانش آموزان مقطع ابتدایی دولتی انجام شد.