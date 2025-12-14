در مراسم گرامیداشت روز دانشجو و روز مادر به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد از مادر دانشجوی شهید برزو فروتنی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به مناسبت ۱۶ آذر و روز دانشجو با حضور مسئولان استانی و محلی از جمله جانشین بسیج دانشجویی، معاون فرهنگی دانشگاه یاسوج، معاون فرهنگی دانشگاه فرهنگیان، معاون بنیاد شهید شهرستان بویراحمد، هیئت رئیسه و برخی اعضای جهاد دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد مراسم عطرافشانی مزار شهدای دانشجو و بازخوانی وصیتنامه و زندگینامه شهدا برگزار شد. معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان گفت: ما هرچه داریم از شهداست و همه ما مدیون شهدا هستیم و باید در جهت راه و مکتب شهدا از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.

عیسی فتحی افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را باید سرلوحه کار‌ها و فعالیت‌های ما باشد و در راستای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و دانشجو تلاش کنیم.