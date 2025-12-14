تجلیل از خانواده شهید دانشجو برزو فروتنی در قالب طرح یادیار
در مراسم گرامیداشت روز دانشجو و روز مادر به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد از مادر دانشجوی شهید برزو فروتنی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به مناسبت ۱۶ آذر و روز دانشجو با حضور مسئولان استانی و محلی از جمله جانشین بسیج دانشجویی، معاون فرهنگی دانشگاه یاسوج، معاون فرهنگی دانشگاه فرهنگیان، معاون بنیاد شهید شهرستان بویراحمد، هیئت رئیسه و برخی اعضای جهاد دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد مراسم عطرافشانی مزار شهدای دانشجو و بازخوانی وصیتنامه و زندگینامه شهدا برگزار شد.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان گفت: ما هرچه داریم از شهداست و همه ما مدیون شهدا هستیم و باید در جهت راه و مکتب شهدا از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.
عیسی فتحی افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را باید سرلوحه کارها و فعالیتهای ما باشد و در راستای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و دانشجو تلاش کنیم.
وی معرفی و تجلیل از شهدای دانشجو و آشنا کردن دانشجویان با قلههای سرافراز مبارزه و ایثار در جهت افزایش دغدغهمندی و بصیرت آنان، زمینه سازی برای رشد و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاههای کشور، روشنگری در خصوص برخی تناقضهای شناختی موجود در دانشگاهها و به خصوص در بین دانشجویان در خصوص مقطع تاریخی درخشان ایران اسلامی، الگوسازی برای نسل جوان تقویت هویت ملی و دینی در دانشگاهها را از مهمترین اهداف برگزاری طرح «یاد یار» از سوی جهاد دانشگاهی عنوان کرد.