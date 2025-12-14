رزمایش تمام‌عیار زلزله و سیل با مشارکت هزار و ۶۵۰ نفر از اعضای تیم‌های عملیاتی یگان‌های امدادی و خدمات‌رسان استان، صبح امروز یکشنبه در روستای باغچق شهرستان بجنورد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این مانور با هدف ارتقای سطح آمادگی، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سنجش توان عملیاتی نیرو‌های امدادی در مواجهه با حوادث طبیعی برگزار شد و سناریو‌های مختلف امدادونجات، اسکان اضطراری و خدمات‌رسانی درمانی به‌صورت میدانی به اجرا درآمد.

در جریان این رزمایش، ورود سریع و منسجم تیم‌های امداد و نجات به محل حادثه شبیه سازی شده در روستای باغچق انجام شد و همزمان عملیات انتقال فوری مصدومان توسط نیرو‌های امدادی به مراکز درمانی در دستور کار قرار گرفت.

همچنین با استقرار بیمارستان صحرایی در محل مانور، خدمات درمانی و اورژانسی به مصدومان حادثه‌دیده ارائه شد تا آمادگی شبکه بهداشت و درمان استان در شرایط بحرانی مورد ارزیابی قرار گیرد.

بهمن نوری استاندار خراسان شمالی با حضور میدانی در محل رزمایش، ضمن نظارت بر روند اجرای عملیات، بر ضرورت حفظ آمادگی مستمر، تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها و بهره‌گیری از تجربه‌های میدانی برای افزایش تاب‌آوری استان در برابر حوادث طبیعی تأکید کرد.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت تبعیت همه دستگاه‌ها از فرماندهی واحد مدیریت بحران گفت: همه باید از رفتار‌های جزیره‌ای پرهیز کنند و دستگاه‌های اجرایی با هم‌افزایی و ارتباط اندام‌واره‌ای عمل کنند.

بهمن نوری افزود: اینکه هر دستگاه صرفاً با اتکا به امکانات خود اقدام کند، موجب کاهش انرژی و کارایی می‌شود، در حالی که همسویی و هم‌جهتی می‌تواند اثربخشی را دوچندان کند.

استاندار خراسان شمالی آموزش‌های همگانی را از ارکان مهم مدیریت بحران دانست و تصریح کرد: هر دستگاه باید متناسب با گروه‌های هدف خود، مدیریت بحران را در مقیاس‌های کوچک‌تر شبیه‌سازی کند.

نوری خاطرنشان کرد: بسیاری از دستگاه‌ها دارای ساختار مستقل مدیریت بحران هستند و لازم است توان خود را افزایش داده، برنامه‌های مقابله با بحران را به‌روزرسانی کرده و سند پیشگیری از بحران تدوین کنند.

نوری با بیان اینکه مدیران نباید فقط با زبان موفقیت با یکدیگر سخن بگویند، اظهار داشت: ضعف‌ها نیز باید شفاف و بدون سانسور مطرح شود تا امکان گسیل امکانات و رفع نارسایی‌ها فراهم شود.

رئیس ستاد بحران استان، هدف از برگزاری این مانورها، را شناسایی و بیان ضعف‌ها دانست و گفت: با برگزاری چنین مانور‌هایی دستگاه‌های اجرایی در بوته نقد قرار می‌گیرند و آمادگی خود را محک می‌زنند.

وی با قدردانی از عملکرد جمعیت هلال احمر گفت: هلال احمر توانسته به‌خوبی از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد استفاده کند، اما در ادامه مسیر همچنان به حضور و مشارکت این تشکل‌ها نیازمندیم.

استاندار خراسان شمالی گفت: هرچند عملکرد مانور رضایت‌بخش بوده، اما همچنان نیازمند بازنگری در نحوه ارائه خدمات و رفع ضعف‌ها هستیم.