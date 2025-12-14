طرح ملی توزیع شیر رایگان مدارس ابتدایی با شعار شیر، قدرت، سلامت در سراسر کشور و همزمان در مدارس ابتدایی دولتی استان کرمانشاه آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: تمامی مدارس ابتدایی دولتی شهری و روستایی استان تحت پوشش طرح ملی توزیع شیر قرار دارند.

محبی افزود: در مجموع حدود ۱۹۰ هزار دانش‌آموز که شامل ۱۸۵ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز ابتدایی دولتی و ۴ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز پیش‌دبستانی است از مزایای این طرح بهره‌مند می‌شوند.

در قالب این طرح، تعداد ۷ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۷۰ پاکت شیر در ۴۰ نوبت میان دانش‌آموزان توزیع می‌شود که این فرآیند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.