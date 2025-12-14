به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احمد قیومی گفت: این اتوبوس‌ها با هدف بهبود خدمت‌رسانی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت تردد در خطوط پرتردد که در مسیر تردد اقشار مختلف به‌ویژه دانشجویان به کار گرفته می‌شوند.

قیومی با بیان اینکه ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین دیزلی جدید تا هفته آینده به بندرعباس می‌رسد و پس از انجام مراحل ترخیص، به ناوگان اتوبوسرانی تهران اضافه خواهد شد، افزود: این اتوبوس‌ها در دو خط از از پرترددترین مسیر‌های پایتخت، یعنی خط ۱۱۰ و ۱۰۴، مورد استفاده قرار می‌گیرند تا سطح خدمت‌رسانی به شهروندان به‌ویژه دانشجویان این مسیر ارتقا یابد.

وی با اشاره به برنامه توسعه ناوگان گفت: در مجموع با ورود این ۳۵ دستگاه، تزریق اتوبوس‌های جدید جان تازه‌ای به خطوط تندرو تهران می‌بخشد. پس از حدود ۱۳ سال، در خطوط ۱۰۴ و ۱۱۰ به ترتیب ۱۵ و ۲۰ دستگاه اتوبوس جدید به کار گرفته می‌شود که گام مهمی در نوسازی ناوگان محسوب می‌شود.

قیومی با تأکید بر مزایای فنی این اتوبوس‌ها تاکید کرد: اتوبوس‌های دوکابین دیزلی جدید با استاندارد‌های روز، نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا و مدیریت ترافیک خواهند داشت و تا پایان سال نیز پیش بینی شده مابقی اتوبوس‌های دو کابین تحویل داده شوند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همچنین از برنامه‌های آتی برای نوسازی گسترده خطوط خبر داد و گفت: در ادامه اجرای این قرارداد تا ۴۰۰ دستگاه اتوبوس جدید برای سایر خطوط تندرو تامین خواهد شد که با این تعداد، نزدیک به ۴۰ درصد خطوط تندرو نوسازی می‌شود. امیدواریم بتوانیم نوسازی ۱۰۰ درصدی خطوط تندرو تهران محقق شود.