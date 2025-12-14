به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی مهرانگیز در تشریح مهم‌ترین مصوبات نشست ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به در پیش بودن انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ و در چارچوب سیاست‌های ابلاغی ستاد مرکزی به ریاست دادستان کل کشور، نخستین نشست استانی با حضور دستگاه‌های مسئول، مراجع قضایی، انتظامی، امنیتی و اجرایی برگزار شد.

وی افزود: باهدف رسیدگی سریع و تخصصی به تخلفات احتمالی، قضات ویژه برای رسیدگی به جرائم انتخاباتی در سطح استان، اعم از دادسرا‌ها و دادگستری‌های شهرستان‌ها، تعیین خواهند شد.

مهرانگیز ادامه داد: از دیگر مصوبات جلسه، استفاده حداکثری از ظرفیت صداوسیمای مرکز استان برای تشویق مردم به مشارکت گسترده در انتخابات بود؛ اقدامی که در انتخابات گذشته نیز نتایج بسیار مثبتی به همراه داشت.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین در فضای مجازی گفت: از فعالان رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی انتظار می‌رود از انتشار مطالب خلاف واقع، توهین‌آمیز یا افترا‌آلود خودداری کنند و هر مطلبی را بدون صحت‌سنجی در فضای مجازی بازنشر ندهند، چراکه این اقدامات می‌تواند تبعات حقوقی و کیفری به همراه داشته باشد.

به گفته مهرانگیز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو‌های انتظامی و دستگاه‌های امنیتی موظف شده‌اند رسانه‌ها و صفحات فعال رسمی و غیررسمی استان را شناسایی کرده و با هدف پیشگیری، نسبت به رصد و پایش مستمر آنها اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به مباحث مالی انتخابات شورا‌ها بیان کرد: بر اساس اعلام ستاد مرکزی، دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای تا پایان هفته از تهران ابلاغ خواهد شد و شهرداری‌ها باید صرفاً در چارچوب این آیین‌نامه اقدام کنند تا از تشکیل پرونده‌های قضایی و بروز مشکلات قانونی جلوگیری شود.

مهرانگیز افزود: جلسات ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی استان به‌صورت منظم و هر دو هفته یک‌بار ادامه خواهد داشت و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، انتخابات شورا‌های شهر و روستا در اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور حداکثری مردم و در فضایی سالم، قانونمند و بدون حاشیه برگزار شود.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهرودبیر ستاد انتخابات استان بوشهر با اشاره به نقش مؤثر ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی گفت: فعال‌سازی این ستاد در مرکز استان و شهرستان‌ها موجب شده در انتخابات گذشته، جرائم انتخاباتی استان بوشهر نسبت به دوره قبل ۶۱ درصد کاهش یابد.

هادی اخلاقی در تشریح نشست مربوط به رسیدگی و پیشگیری از جرائم انتخاباتی اظهار داشت: در کنار ستاد انتخابات استان که به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و با تشکیل ۹ کمیته تخصصی فعالیت می‌کند، ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی نیز به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل شده و به‌عنوان بازوی نظارتی و پیشگیرانه، نقش بسیار مؤثری در سلامت فرآیند انتخابات ایفا می‌کند.

وی افزود: اعضای این ستاد از دستگاه‌ها و حوزه‌های مختلف قضایی، امنیتی، انتظامی و اجرایی تشکیل شده‌اند و با همکاری و هم‌افزایی، تلاش می‌کنند تخلفات و جرائم انتخاباتی را به حداقل ممکن برسانند.

اخلاقی با اشاره به برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا به‌صورت تمام‌الکترونیکی گفت برای نخستین‌بار، پیش‌بینی شده است که تمام حدود ۸۵۰ شعبه اخذ رأی در سطح استان بوشهر اعم از شهری، روستایی، ثابت و سیار، به شکل کاملاً الکترونیکی فعالیت کنند که این موضوع نقش مهمی در افزایش دقت، شفافیت و کاهش جرائم انتخاباتی خواهد داشت.

دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر تأکید کرد: انتظار داریم با استمرار فعالیت ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی و همکاری همه عوامل اجرایی، قضایی، امنیتی و انتظامی، انتخاباتی سالم، رقابتی، با شکوه و در نهایت امنیت کامل برگزار شود؛ انتخاباتی که بیانگر اراده واقعی مردم استان بوشهر باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به الکترونیکی شدن کامل فرآیند انتخابات و تجربه موفق دوره‌های گذشته، میزان جرائم انتخاباتی در این دوره نیز به‌مراتب کمتر از انتخابات قبلی باشد.