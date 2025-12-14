پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی از بهرهبرداری طرح توسعه تولید کنسانتره دیونیزه میوه در استان خبر داد و گفت: سرمایهگذاری این پروژه بهطور کامل از محل درآمدهای صادراتی مجموعه و بدون اتکا به منابع دولتی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این طرح صنعتی با حضور مسئولان استانی و با حجم سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومان به مرحله بهرهبرداری رسید.
سخاوت خیرخواه در آیین افتتاح این پروژه، با اشاره به اهمیت آن در توسعه صنایع تبدیلی استان تصریح کرد: این واحد صنعتی سالانه حدود ۱۲ میلیون دلار صادرات برای کشور به همراه دارد که نقش قابل توجهی در تقویت صادرات غیرنفتی ایفا میکند.
وی با بیان اینکه فناوری بهکاررفته در تولید کنسانتره دیونیزه میوه برای نخستینبار در صنایع غذایی کشور مورد استفاده قرار گرفته است، افزود: محصول این واحد میتواند بهعنوان ماده اولیه در بسیاری از صنایع غذایی مورد استفاده قرار گیرد و زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را تکمیل کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی ظرفیت اسمی سالانه این واحد را سه هزار تن کنسانتره عنوان کرد و گفت: در مرحله نخست، تولید با ظرفیت پیشبینیشده آغاز شده و در آینده با توسعه خطوط تولید، افزایش ظرفیت و تنوع محصولات در دستور کار قرار دارد.
خیرخواه با اشاره به آثار اشتغالزایی این طرح خاطرنشان کرد: هماکنون ۲۵۰ نفر بهصورت مستقیم در این مجموعه فعالیت دارند و با راهاندازی خط جدید، زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۰ نفر دیگر نیز فراهم شده است.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه صنایع تبدیلی دانشبنیان و صادراتمحور از محورهای اصلی برنامههای صنعتی استان است و حمایت از این بخش، زمینهساز رشد اقتصادی، افزایش ارزش افزوده و اشتغال پایدار در آذربایجانغربی خواهد بود.