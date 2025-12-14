پخش زنده
روابط عمومی شرکت گاز آذربایجانغربی از قطع موقت جریان گاز در روستای حصار بوکان خبر داد و اعلام کرد: بهمنظور انجام عملیات فنی بر روی خطوط جدید، گاز مشترکان این روستا بهطور موقت قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس اطلاعیه شرکت گاز، جریان گاز مشترکان روستای حصار بوکان از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۴ آذرماه به مدت ۹ ساعت قطع میشود.
در این اطلاعیه از مشترکان خواسته شده است در مدت زمان قطع گاز، از دستکاری کنتور و رگولاتور گاز خودداری کرده و در صورت بروز هرگونه مشکل یا حادثه احتمالی، با شماره ۱۹۴ امداد گاز تماس بگیرند.
روابط عمومی شرکت گاز استان همچنین اعلام کرد: پس از پایان عملیات فنی و ایمنسازی خطوط، جریان گاز تمامی مشترکان این روستا بهصورت کامل برقرار خواهد شد.