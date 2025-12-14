پخش زنده
کارگاه آموزشی شهر من ،شهر نماز در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدرس دوره ی آموزشی «طرح ملی شهر من،شهر نماز»در خرمآباد با اشاره به گسترش این طرح ملی در مدارس و مساجد کشور گفت: این طرح آموزشی و فرهنگی، از آبانماه امسال آغاز شده و اکنون به حدود ۴۰ درصد در ایران رسیده است.
مهدی فاضلی با اشاره به اهمیت آموزش نماز در سنین پایین گفت: امروز تلفیقی از آموزش در مدرسه، مسجد و منزل با محوریت والدین در حال اجراست و دانشآموزان روزانه یک صفحه تمرین و یک ساعت آموزش دریافت میکنند.
وی افزود: در این طرح، معلمان پایه به معلمان نماز و قرآن تبدیل شدهاند و با انگیزه دینی و آموزشی، جریان تازهای را در مدارس رقم زدهاند.
فاضلی گفت:تاکنون بیش از ۷۰۰ نیروی آموزشی در استانهای مختلف به کار گرفته شده و در برخی مناطق مانند هرمزگان، یزد و تهران، طرح به صورت سراسری اجرا شده است.
وی افزود: این برنامه یک همایش آموزشی و یک جریان فرهنگی فراگیر است که توانسته در مدت کوتاه، بخش قابل توجهی از مدارس کشور را پوشش دهد.
فاضلی همچنین از کمبود منابع آموزشی و کتابهای مرتبط با آموزش نماز خبر داد و تأکید کرد: نیاز به حمایت بانیان و خیران برای تأمین تجهیزات و کتابهای آموزشی نماز وجود دارد.
این مدرس دوره «آموزشی شهرمن، شهر نماز» با اشاره به تجربه موفق استان لرستان افزود: از روز گذشته تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر در استان به طرح پیوستهاند و امروز به ۸۰۰ نفر خواهند رسید.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان هم گفت: در سند برش فرهنگی استان پنج اقدام ملی و استانی برای توسعه مطلوب فعالیتهای قرآن و عترت پیشبینی شده است.
اعظم روانشاد با اشاره به اینکه ارتقای دینداری در بین نوجوانان و جوانان از اولویتهای شورای فرهنگ عمومی است،افزود: بر این اساس اجرای طرح «شهر من شهر قرآن» در دستور کار قرار گرفت که در سه شهر دورود، بروجرد و خرمآباد اجرا شد.
وی بیان کرد:اجرای این طرح در دیگر شهرهای استان هم اجرا می شود تا زمینهساز تعمیق فرهنگ قرآن و عترت در میان نسل نوجوان و جوان باشد.