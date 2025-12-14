بررسی ربات هوشمند و مدیریت آموزشی در «مثبت آموزش»، واکاوی علل تصادفات در ورودی‌های پایتخت در «شهر امن» و پخش زنده فوتبال تراکتور و پیکان از قاب شبکه‌های سیما تماشایی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مثبت آموزش» امروز با تمرکز بر تجربه‌های نوین آموزشی و فرهنگی، به بررسی ربات هوشمند جمع‌آوری اشغال از زیر سطوح پوشانده شده و نقش هنرستان‌ها در نظام آموزشی می‌پردازد.

در این برنامه شهاب خداپرست شندی دانش‌آموز پژوهشگر، مدیر و هنرجویان هنرستان حافظ منطقه چهار آموزش‌وپرورش شهر تهران و رضا فرخی کارشناس کتاب حضور دارند و درباره دستاورد‌های آموزشی، تجربه‌های میدانی، شیوه‌های نوین یادگیری و اهمیت پیوند آموزش مهارتی با فعالیت‌های فرهنگی گفت‌و‌گو می‌کنند.

همچنین بخش معرفی کتاب نیز در این قسمت ارائه می‌شود.

«مثبت آموزش» امروز یکشنبه ساعت ۱۸ با اجرای سجاد زین‌العابدین و زهرا حاجی‌علی از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

برنامه «شهر امن»

برنامه «شهر امن» روز دوشنبه (۲۴ آذرماه) به بررسی تصادفات و نقاط حادثه‌خیز در ورودی‌های شهر تهران می‌پردازد.

این برنامه با حضور «سرهنگ مصطفی زینی‌وند»، رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، روی آنتن می‌رود.

در این برنامه، دلایل وقوع حوادث در ورودی شهر‌های بزرگ، از جمله تغییر سرعت و نیاز به بازطراحی مهندسی ترافیک در نقاط حادثه‌خیز بزرگراه‌هایی مانند آزادگان و متوسلیان تحلیل خواهد شد.

برنامه «شهر امن» به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی»، روز‌های زوج ساعت ۶ صبح از شبکه تهران پخش می‌شود.

دیدار تراکتور و پیکان

شبکه ورزش دیدار تیم‌های تراکتور تبریز و پیکان تهران از هفته چهاردهم لیگ برتر، را امروز یکشنبه از ساعت ۱۵:۳۰ با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش خواهد کرد.

دو تیم تراکتور و پیکان در چارچوب رقابت‌های هفته چهاردهم لیگ برتر خلیج فارس، امروز یکشنبه ۲۳ آذر از ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف هم می‌روند. شبکه ورزش این تقابل را به صورت زنده پخش می‌کند.

تراکتور با ۱۸ امتیاز در رتبه ششم قرار دارد و تیم پیکان با ۱۴ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول قرار دارد.

این بازی به مناسبت بزرگداشت روز مادر با حضور بانوان برگزار می‌شود.