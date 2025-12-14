به گزارش اداره هواشناسی از روز سه شنبه تا جمعه با عبور امواج متناوب از غرب کشور ، بارش برف و باران برای استان پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، به گزارش اداره هواشناسی فردا پدیده غالب در سطح استان، کاهش دمای شبانه و مه آلود بودن هواخواهد بود.

از بعدازظهر سه شنبه تا صبح جمعه، عبور امواج متناوب از غرب کشور سبب تقویت ناپایداری های جوی می‌شود که پیامد آن برای استان وزش باد نسبتا شدید خواهد بود.

همچنین طی این مدت کاهش بیشینه هوا در طول روز، در بعضی ساعات بارش برف وباران و در ارتفاعات بارش برف و کولاک پیش بینی می شود.

در شبانه روز گذشته سراب شهرک با حداقل دمای ۳- درجه سانتی گراد و سنندج با حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتی گراد به ترتیب کمترین و بیشترین دما‌های استان را ثبت کردند.

دمای شهر سنندج نیز فردا بین ۲- تا ۱۴ درجه سانتی گراد در نوسان خواهد بود.