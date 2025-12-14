به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ پاسدار حسن امینی در مراسم انس و الفت سالانه کانون پیشکسوتان سپاه ناحیه مرکزی رشت با تبریک ایام میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره (س) گفت: پیشکسوتان جهاد و شهادت هنوز در میدان اقتدار و عزت ایران اسلامی حاضر هستند و با انتقال تجربیات مقتدرانه خود، مسیر تداوم یافته دفاع مقدس را به نسل جوان می‌آموزند.

وی با بیان اینکه پیشکسوتان سپاه با تجربه و رشادت‌های خود، چراغ راه نسل جوان انقلاب در مسیر حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های امامین انقلاب هستند، گفت: پیشکسوتان سپاه با اراده و اخلاص دوران اوایل انقلاب پای در میدان در مسیر رسیدن به قله‌های افتخار و ظهور خورشید عظمی ولایت قدم بر می‌دارند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تاکید بر نقش موثر پیشکسوتان در ارتقا و تقویت آمادگی و توانمندی‌های بسیجیان و پایورانِ اقتدار ایران اسلامی گفت: انتقال تجربیات، تقویت روحیه جهادی و بهره‌گیری از دانش عملیاتی، تربیتی و معرفتی در مسیر تداوم یافته سپاه و بسیج تحت فرمان ولی امر مسلمین، میراث ماندگار پیشکسوتان بسیج و سپاه برای نسل جوانی است که با درس آموزی از اخلاص و رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس محکم و مستحکم ایستاده و دشمن را در توطئه‌های مختلف همواره دچار خطای محاسباتی می‌کنند.

سرهنگ پاسدار امینی افزود: معتمدان و پیشکسوتان به واسطه تجربه و دانش خود، بستر ساز آگاهی، روشن گری و تبیین در جامعه امروز مبتنی بر فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر «جهاد تبیین به عنوان فریضه‌ای فوری و قطعی» هستند.