مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان گفت: متقاضیان ساخت نیروگاه خورشیدی ۵۰ تا هزار کیلوواتی برای دریافت تسهیلات به سامانه جامع کارآفرینی و تسهیلات وزارت اقتصاد به پرتال https://kat.mefa.ir مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسعود صادقی خمامی گفت: بر اساس تفاهم‌نامه وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق کارآفرینی امید؛ به متقاضیان ساخت نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۵۰ تا هزار کیلووات، تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی افزود: متقاضیان باید برای نام نویسی به سامانه جامع کارآفرینی و تسهیلات وزارت اقتصاد به پرتال اینترنتی https://kat.mefa.ir مراجعه کرده و اطلاعات و مدارک خود را بارگذاری کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان گفت: نرخ سود این تسهیلات ۱۵ و ۳ دهم درصد است که بازپرداخت آن ۲ دوره ۲۴ و یا ۳۶ ماهه تعیین شده است.

مسعود صادقی خمامی افزود: علاقه مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر بازار برق شرکت توزیع برق گیلان به شماره ۷ -۳۳۶۶۵۰۰۱ تماس بگیرند.

وی گفت: این طرح علاوه بر حفاظت از محیط زیست و تامین انرژی پاک، مزایایی مانند دریافت تسهیلات مناسب و امکان فروش مازاد مصرف برق تولیدی به شرکت توزیع برق گیلان با نرخ مناسب را دارد.