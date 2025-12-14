پخش زنده
از ادامه کار تعدادی واحد صنفی متخلف به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بازرسی از مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی از اولویتهای مرکز بهداشت است.
رییس مرکز بهداشت آبادان با اشاره به بازدید منظم از روند فعالیت اماکن عمومی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۷۹ تن و ۶۶۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد از چرخه مصرف خارج شده است.
روح الله شکری خاطر نشان کرد؛ یک مرکز دامپزشکی به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی و دفع غیر بهداشتی پسماندهای عفونی هم پس از دریافت اخطار مهروموم و به مراجع قضایی معرفی شد.
وی این موضوع را هم رسانهای کرد که در بازرسی از یک آش فروشی تخلفات آن محرز و از ادامه فعالیت آن با تشکیل پرونده و ارجاع آن به مراجع قضایی جلوگیری شد.
از مردم خواسته شده تخلفات را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.