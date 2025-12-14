پخش زنده
بیش از ۲۵۰ مصوبه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری آذربایجان غربی منجر به ایجاد و یا حفظ نزدیک به ۸ هزار فرصت شغلی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران دستگاههای نظارتی، اجرایی و بانکی به منظور بررسی مشکلات ۱۱ واحد تولیدی، بیستمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان در سالن امامت دادگستری برگزار شد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه گفت: این جلسات مهم برای کمک به اشتغال، کارآفرینی و حرکت چرخ تولید تشکیل میشود و همه اعضای جلسه که جمعی از مدیران در حوزههای حاکمیتی، بانکی و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی هستند هدفشان کمک به واحدهای تولیدی راکد و دارای مشکل برای بازگرداندن آنها به چرخ تولید و رفع مشکلات پیش رویشان است.
عتباتی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون بیست جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان با بیش از ۲۵۰ مصوبه برای کمک به ۲۵۰ واحد تولیدی استان تشکیل شده است که با همراهی مدیران مجموعهها با اجرایی کردن این مصوبات نزدیک به ۸ هزار فرصت شغلی یا ایجاد و یا حفظ شده است.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تحریمهای ظالمانه دشمنان گفت: در جنگ اقتصادی که دشمن به راه انداخته فعالان اقتصادی و تولید کنندگان افسران خط مقدم آن هستند و این وظیفه مدیران را سنگینتر میکند و باید همه با لبیک به فرمان مقام معظم رهبری از ظرفیتهای قانونی برای کمک به تولید و اشتغال بهره ببرند.
مقام ارشد قضایی استان تاکید کرد: هر چه قدر به حوزه تولید و اشتغال کمک گردد به نفع مردم، جوانان، خانوادهها و حاکمیت است از این رو از جمع حاضر درخواست میگردد به مانند همیشه با ارائه راهکارهای کاربردی برای کمک به رفع مشکلات ۱۱ واحد تولیدی که مشکلاتشان در این جلسه مطرح میگردد کمک کنند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: با همراهی تمامی مدیران و با تدابیری که در این جلسات اتخاذ میگردد اتفاقات خوبی در تثبیت و ایجاد اشتغال رقم خورده است.
مجیدی در ادامه ضمن درخواست از مدیران برای همراهی در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی، دستورات جلسه که شامل مشکلات واحدهای تولیدی، کارخانه سیمان بوکان، تله کابین گردشگری ، شرکت تولید تریلی ، گلخانه محصولات کشاورزی ، طرح تولیدیام دی اف ، طرح احداث جایگاه سوخت فیرورق، شرکت صنعتی -معدنی ، تولیدام دی اف ، کارخانه فوم کارتن ، کانون تبلیغاتی و طرح پرورش بز سانن مطرح و پس از ارائه نقطه نظرات و دیدگاههای اعضای حاضر راهکارهایی در قالب مصوبات کاربردی برای رفع مشکلات این واحدهای تولیدی به تصویب رسید.