به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ادیبان گفت:در آبان ماه امسال تعداد ۲۱ هزارو ۲۸۶ حواله کود کشاورزی بر حسب محصولات برای استان زنجان صادر شده است و بر اساس این تعداد حواله، مقدار ۷ هزارو ۳۹۷ تن انواع کود کشاورزی به دست کشاورزان این منطقه رسیده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان با اشاره به اهمیت تأمین بهموقع نهادههای کشاورزی گفت: تأمین کود شیمیایی به عنوان یکی از اساسیترین نیازهای کشاورزان در فرآیند تولید محصولات کشاورزی نقش بسیار مهمی دارد و خوشبختانه در سال جاری با برنامهریزی دقیق و هماهنگی با شبکه توزیع، توانستیم بخش عمده نیاز کشاورزان را برطرف کنیم.
وی افزود: نظارت دقیق بر روند توزیع، یکی از اولویتهای اصلی امسال است تا از هرگونه واسطهگری و افزایش غیرقانونی قیمتها جلوگیری شود.