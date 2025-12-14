به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، اعضای نوجوان مرکز فرهنگی‌هنری فرخ‌شهر، با عبور از گذرگاه‌های داوری و نبوغ، به باشگاه ملی قاف ۱۴۰۴ پیوستند. ستایش صالح و امیر بهامیریان، اعضای فعال مرکز فرهنگی‌هنری فرخ‌شهر، با هدایت و مربی‌گری لیلا جعفری، پس از طی مراحل داوری و ارزیابی تخصصی، به عضویت باشگاه ملی قاف درآمدند.

باشگاه ملی قاف با هدف شناسایی استعداد‌های برتر در حوزه نویسندگی و شاعری، ارتقای کیفیت تولیدات ادبی اعضای کانون در سراسر کشور و معرفی چهره‌های جوان به محافل ادبی کشور، فعالیت خود را آغاز کرده است. این باشگاه تلاش دارد با نگاهی تخصصی، زمینه‌ساز تربیت نسلی از شاعران و نویسندگان توانمند و خلاق باشد.

پیش از این نیز چهار عضو دیگر از استان چهارمحال و بختیاری شامل ایلیا خسروی، یگانه آذری، نگار رفیعی و زهرا عبدالله‌خانی، پس از ارزیابی‌های تخصصی و مصاحبه‌های علمی، به عضویت این باشگاه ادبی درآمده بودند.