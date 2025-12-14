به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان ؛ پیکر عبدالله رفیعی ماری پدر شهید حسین رفیعی امروز در زادگاهش روستای مار تشییع و در جوار فرزندش به خاک سپرده شد.

شهید حسین رفیعی متولد سال۱۳۴۷ در عملیات کربلای ۴ در منطقه عملیاتی‌ام الرصاص به شهادت رسید و پیکرش پس از سال‌ها گمنامی در سال ۱۳۹۴ تفحص و در زادگاهش روستای مار به خاک سپرده شد.

این شهید از خط شکنان گردان محمد باقر (ع) از لشکر امام حسین (ع) بود.

روستای مار با تقدیم ۵ شهید یکی از ۳۵ روستای منطقه برزاوند در شهرستان اردستان است.