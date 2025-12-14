پخش زنده
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای از انعقاد قرارداد نوسازی بیش از سههزار دستگاه ناوگان، اضافه شدن ۴۰۰ دستگاه ماشینآلات جدید تا پایان سال و رونمایی از سامانه هوشمندسازی سازمان در نهمین نمایشگاه حملونقل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، امروز در نهمین نمایشگاه حملونقل، بخشی از برنامههای اجرایی این سازمان را در حوزه نوسازی، ایمنی و توسعه خدمات تشریح کرد.
وی با اشاره به تقویت ناوگان راهداری گفت: «تاکنون ۴۰۰ دستگاه ماشینآلات راهداری جدید به ناوگان اضافه شده است و تا پایان امسال نیز ۴۰۰ دستگاه دیگر تحویل میشود تا شمار این تجهیزات به ۸۰۰ دستگاه برسد.»
اکبری با تأکید بر توسعه دولت هوشمند در بخش راه و حملونقل افزود: «چندین سامانه جدید در سازمان راهداری طراحی و نهایی شده و در برنامه است در نهمین نمایشگاه حملونقل، سامانه هوشمندسازی سازمان راهداری بهصورت رسمی رونمایی شود.»
وی همچنین از سرمایهگذاری بخش خصوصی در احداث ۶۰ مجتمع خدمات رفاهی و چندین مرکز معاینه فنی خبر داد و گفت این مشارکتها نقش مهمی در ارتقای خدمات جادهای کشور ایفا میکند.
رئیس سازمان راهداری ادامه داد: «در حوزه نوسازی ناوگان باری و اتوبوسی، قرارداد نوسازی بیش از ۳۲۰۰ دستگاه امضا شده که بخشی از آنها تولید داخلی و بخشی وارداتی هستند و پیشبینی میشود تا سال آینده به ناوگان کشور اضافه شوند.»
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه ایمنی جادهای اشاره کرد و گفت: «در سال جاری ۴۵۰ نقطه حادثهخیز شناسایی و رفع خطر شده است که ادامه این روند کاهش چشمگیری در تصادفات جادهای به همراه خواهد داشت.»
اکبری بر ضرورت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در پروژههای راهداری و حملونقل تأکید کرد و گفت: «سازمان راهداری با رویکرد هوشمندسازی، نوسازی و توسعه خدمات، گامهای مؤثری برای ارتقای ایمنی و کارآمدی شبکه حملونقل کشور برمیدارد.»