پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ابرکوه، با اشاره به ثبت بافت تاریخی ابرکوه در فهرست آثار ملی کشور، از آغاز مرمت و ساماندهی بافت تاریخی و تک بناهای تاریخی ارزشمند در آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس قدیریان گفت : اهمیت و ارزش بناهای تاریخی موجود در بافت تاریخی و لزوم حفاظت و نگهداری از این ارزشها، تداوم و استمرار مرمت و ساماندهی مواریث فرهنگی ، همچنان در دستور کار میراث فرهنگی شهرستان قرار دارد و عمر بخشی به آن، از وظایف تعریف شده برای میراث فرهنگی است.
رئیس میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ابرکوه افزود: کاهگل بدنه، کاهگل پشتبام، ازاره چینی و آجر فرش کف ، مهمترین اقدامات مرمتی در تک بناهای تاریخی ابرکوه است.
وی گفت : تاکنون در شهرستان ابرکوه، حدود ۱۸۱ هکتار از بافت تاریخی شهر ابرکوه و تعداد ۱۴۹ اثر اعم از منقول و غیرمنقول و ناملموس و طبیعی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده که این اقدام، نشان از وجود ظرفیت های گردشگری- فرهنگی و تعدد مواریث فرهنگی و تاریخی فاخر، در ابرکوه است.
ابرکوه در ۱۴۰ کیلومتری جنوب غربی استان یزد و یکی از تاریخیترین شهرهای ایران است.