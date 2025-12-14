پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی از ثبت تراز تجاری مثبت ۳.۵ میلیارد دلاری استان در هشت ماهه سال جاری خبر داد و گفت: آمارهای تجارت خارجی نشاندهنده وضعیت مطلوب و رو به رشد صادرات استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سخاوت خیرخواه افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴ میلیارد دلار صادرات و حدود ۶۷۰ میلیون دلار واردات از مرزهای استان ثبت شده که نتیجه آن، مازاد تجاری ۳.۵ میلیارد دلاری به نفع صادرات است.
وی با بیان اینکه مرزهای آذربایجانغربی نقش مهمی در تجارت خارجی کشور ایفا میکنند، افزود: بخش قابل توجهی از صادرات کشور از مبادی استان انجام میشود که همین موضوع باعث رشد آمار صادرات ثبتشده شده است. در عین حال، حدود نیمی از صادرات استان مربوط به محصولات تولیدی داخل استان است که نشاندهنده تقویت توان تولیدی و صادراتمحور استان است.
مدیرکل صمت آذربایجانغربی با اشاره به وضعیت واردات مرزی گفت: سهمیه سالانه پیلهوری استان ۱۸۰ میلیون دلار تعیین شده که تاکنون ۱۴۴ میلیون دلار آن محقق شده و با توجه به نزدیک شدن به سقف سهمیه، درخواست افزایش آن طبق مصوبه شورای مبادلات مرزی ارائه و در حال پیگیری است.
خیرخواه همچنین به اجرای قانون جدید تجارت مرزی از مردادماه امسال اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۶۱ هزار نفر از ساکنان سه شهرستان پیرانشهر، سردشت و میرآباد مشمول این طرح هستند و روند مشارکت مرزنشینان در این رویه تجاری بهصورت مستمر در حال افزایش است.
وی افزود: تعداد بهرهبرداران از این طرح از هشت هزار نفر در مردادماه به ۴۵ هزار نفر در ۲۲ روز نخست آذرماه رسیده و تنها در همین بازه، ۲۷ میلیون دلار عملیات تجاری ثبت شده است. از ابتدای اجرای قانون نیز در مجموع ۵۷ میلیون دلار واردات از این طریق انجام شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به آثار اقتصادی این طرح خاطرنشان کرد: ۶ درصد ارزش کالاهای وارداتی بهصورت مستقیم به حساب سرپرستان خانوارهای مرزنشین واریز میشود که مجموع پرداختیها تاکنون به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین ۵ درصد ارزش کالاها برای اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای در همان مناطق مرزی ذخیره میشود.
خیرخواه در پایان با تأکید بر اهمیت ساماندهی تجارت مرزی گفت: صدور مجوز برای ۱۳۷ کارگزار، برگزاری بیش از ۴۰ جلسه آموزشی و رفع مشکلات فنی کارتها، زمینه اجرای منظم و مؤثر این قانون را فراهم کرده و اکنون بستر مناسبی برای بهرهمندی گسترده مرزنشینان از مزایای تجارت مرزی در استان ایجاد شده است.