



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس از درخشش دانش‌آموزی از استان فارس در مسابقات پارا آسیایی جوانان ۲۰۲۵ در امارات خبر داد.

سید کاظم حسینی گفت: دانش‌آموز فارسی در مسابقات پارا آسیایی جوانان ۲۰۲۵ در رشته تنیس روی میز صاحب مدال طلا شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس افزود: در این رقابت‌ها دانش‌آموز؛ زهرا نمازی از هنرستان انصاری ناحیه ۲ شیراز در رده سنی جوانان در بخش انفرادی مدال طلای این مسابقات را بدست آورد.

حسینی افزود: زهرا نمازی در کلاس ۷ در این رقابت‌ها شرکت کرد و با پیروزی‌های پیاپی با اقتدار قهرمان این دوره از مسابقات شد.

رقابت‌های پارا آسیایی جوانان با حضور کشور‌های مختلف از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۲ آذرماه به میزبانی شهر دبی برگزار شد.