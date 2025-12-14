درخشش دانشآموز فارسی در مسابقات پاراآسیایی جوانان در امارات
دانشآموز فارسی در مسابقات پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ در امارات خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس از درخشش دانشآموزی از استان فارس در مسابقات پارا آسیایی جوانان ۲۰۲۵ در امارات خبر داد.
سید کاظم حسینی گفت: دانشآموز فارسی در مسابقات پارا آسیایی جوانان ۲۰۲۵ در رشته تنیس روی میز صاحب مدال طلا شد.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس افزود: در این رقابتها دانشآموز؛ زهرا نمازی از هنرستان انصاری ناحیه ۲ شیراز در رده سنی جوانان در بخش انفرادی مدال طلای این مسابقات را بدست آورد.
حسینی افزود: زهرا نمازی در کلاس ۷ در این رقابتها شرکت کرد و با پیروزیهای پیاپی با اقتدار قهرمان این دوره از مسابقات شد.
رقابتهای پارا آسیایی جوانان با حضور کشورهای مختلف از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۲ آذرماه به میزبانی شهر دبی برگزار شد.