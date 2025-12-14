به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت ملی مس، نماینده تهران در مجلس اظهار کرد: باوجود صادرات فعلی ۵۰ میلیارد دلاری، با اصلاح ساختار‌ها و تسهیل فرآیند‌های تجاری، این رقم به راحتی به ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ دغدغه اصلی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گسترش دیپلماسی اقتصادی است.

وی افزود: ایران با بیش از ۷۰ میلیارد تن ذخایر معدنی (بدون نفت و گاز)، ۶ هزار معدن فعال و ۷۵ نوع ماده معدنی، دوازدهمین قدرت معدنی جهان است و مس به‌عنوان سومین فلز پرمصرف و دومین فلز ارزشمند، از نظر اشتغال‌زایی و ارزش‌افزوده جایگاه برتر دارد.

متکی با انتقاد از عملکرد شرکت‌های دولتی که هزینه تولید بالاتر و بهره‌وری پایین‌تری نسبت به بخش خصوصی دارند تأکید کرد تقویت بخش خصوصی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری-مدیریتی، کلید تحقق این ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی و صادراتی است.