منوچهر متکی با اشاره به پنجمین رتبه ایران در ذخایر طبیعی جهان (ارزش ۶۳ میلیارد تن)، گفت: صنعت مس با تأمین ۲۰ درصد نیاز ارزی کشور، نقش محوری در بهرهبرداری از ظرفیتهای صادراتی عظیم معدنی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت ملی مس، نماینده تهران در مجلس اظهار کرد: باوجود صادرات فعلی ۵۰ میلیارد دلاری، با اصلاح ساختارها و تسهیل فرآیندهای تجاری، این رقم به راحتی به ۲۰۰ میلیارد دلار میرسد؛ دغدغه اصلی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گسترش دیپلماسی اقتصادی است.
وی افزود: ایران با بیش از ۷۰ میلیارد تن ذخایر معدنی (بدون نفت و گاز)، ۶ هزار معدن فعال و ۷۵ نوع ماده معدنی، دوازدهمین قدرت معدنی جهان است و مس بهعنوان سومین فلز پرمصرف و دومین فلز ارزشمند، از نظر اشتغالزایی و ارزشافزوده جایگاه برتر دارد.
متکی با انتقاد از عملکرد شرکتهای دولتی که هزینه تولید بالاتر و بهرهوری پایینتری نسبت به بخش خصوصی دارند تأکید کرد تقویت بخش خصوصی و فراهمسازی زیرساختهای نرمافزاری-مدیریتی، کلید تحقق این ظرفیتهای کمنظیر معدنی و صادراتی است.