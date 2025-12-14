به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه محمد پور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان، قلی زاده معاون قضایی رئیس کل در مرکز حل اختلاف استان و زارع مسئول ارزشیابی قضات استان با حضور در محل قرارگاه عملیاتی لشگر ۶۴ متحرک هجومی با امیر سرتیپ دوم بهمن عبدلی فرمانده جدید این قرار گاه دیدار و انتصاب ایشان را تبریک گفتند.

عتباتی در این دیدار به جایگاه والای ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره و گفت: امنیت و آرامش کنونی در کشور مرهون دلاورمردی‌های رزمندگان دلیر ارتش بوده و هست و این اقتدار نظام از وجود ارتش مقتدر است که دشمن حتی توان نگاه کج به کشور را ندارد و این امر در رزمایش‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته شده و دشمنان نظام کاملاّ به اقتدار کشور عزیزمان واقف شده‌اند.

امیر سرتیپ دوم بهمن عبدلی فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر ۶۴ متحرک هجومی هم ضمن خوشامدگویی از اقدامات فساد ستیز و مقابله با معاندین، جاسوسان و عوامل دشمن در داخل و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در دادگستری استان تقدیر و تشکر نمود و گفت: دستگاه قضایی نمود و تبلور احساس امنیت در جامعه هست هرچند کار بسیار سخت و دشواری در دستگاه قضایی انجام می‌شود ولی این کار‌ها بسیار مهم و تاثیرگذار در سطح جامعه هستند.