شاخص کل بورس تهران در روز معاملاتی یکشنبه با رشد ۲۷ هزار و ۷۲۳ واحدی معادل ۰.۷۶ درصد، در سطح ۳ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۹۰ واحد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۶ هزار و ۹۰۷ واحدی معادل ۰.۶۸ درصد به سطح یک میلیون و ۲۳ واحد رسید.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در معاملات امروز به ۱۷ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش مشارکت معامله‌گران در بازار است.

بازار سرمایه امروز معاملات خود را با افزایش عرضه‌ها و روندی کاهشی آغاز کرد، اما به‌تدریج با تقویت تقاضا از محدوده منفی به مثبت بازگشت؛ به‌طوری که در مجموع ۷۰ درصد بازار معادل حدود ۵۷۰ نماد در محدوده مثبت معامله شدند و بسیاری از نماد‌ها به صف خرید نشستند.

در جریان معاملات امروز، بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد.

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه چندرشته‌ای صنعتی اختصاص یافت و در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند.

همچنین بیش از ۱۶ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های طلا و سکه بورسی خارج شد.