به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه با خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن اشاره به لزوم تعهد آمریکا به قوانین فیفا تاکید کرد: آمریکا باید به تمام کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتبال برای شرکت در جام جهانی، روادید صادر کند. این حق تیم ملی هست که در این رقابت‌ها شرکت کند. البته آمریکا برای اعزام هیئت ایرانی به مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال، کارشکنی کرد. امیدواریم برای یک بار هم که شده، مسائل سیاسی را وارد موضوع‌های فرهنگی و ورزشی نکند.