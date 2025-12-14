پخش زنده
رئیس پلیس راه آذربایجانغربی اعلام کرد که محور ارومیه–مهاباد با سهم ۶.۵ درصدی بیشترین تصادفات فوتی استان را به خود اختصاص داده و به پرحادثهترین مسیر جادهای استان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سرهنگ رضا پناهی مقدم افزود: چهار محور اصلی استان شامل ارومیه–مهاباد، نقده–اشنویه، ارومیه–سلماس و پیرانشهر–نقده بیشترین تصادفات جادهای را به خود اختصاص دادهاند.
وی با اشاره به محور نقده–اشنویه افزود: این مسیر با سهم ۴.۵ درصدی از تصادفات فوتی، یکی از پرتلفاتترین جادههای استان است و وقوع دو حادثه زنجیرهای در این محور نقش مهمی در افزایش آمار تلفات داشته است.
سرهنگ پناهی مقدم در ادامه درباره محور ارومیه–سلماس گفت: این مسیر با سهم چهار درصدی تصادفات فوتی، اقدامات اصلاحی و ایمنسازی شامل احداث دوربرگردانهای استاندارد، ایمنسازی تقاطعها و آغاز تعریض گردنهها را تجربه کرده است تا ایمنی جاده افزایش یابد.
رئیس پلیس راه استان همچنین بر لزوم رعایت قوانین رانندگی و توجه به علائم هشداردهنده در محورهای پرترافیک تأکید کرد تا از وقوع حوادث جبرانناپذیر پیشگیری شود.